Onsdag lovede Joe Biden ukrainerne yderligere militær assistance i form af en våbenpakke til 800 millioner dollar, og at den vestlige verden øger militærstøtten til Ukraine markant.

»Denne nye pakke kommer til at yde assistance uden fortilfælde til Ukraine. Det amerikanske folk besvarer præsident Zelenskyjs råb om hjælp og om flere våben til Ukraine,« sagde den amerikanske præsident.

Men mange andre lande - heriblandt også Danmark - har hjulpet præsident Volodomyr Zelenskyj og Ukraine med militært materiel.

Og der er tale om mere og andet end sikkerhedshjelme og udstyr. Nu lægger Vesten højteknologiske og sofistikerede våben, heriblandt droner, i hænderne på de ukrainske styrker i kampen mod Ruslands invasionsstyrker.

De mange våben:

I den seneste amerikanske pakke er 800 Stinger-missiler, som bruger infrarøde sensorer til at forsvare mod helikoptere og lavtflyvende kampfly, skriver engelske the Guardian. De kommer oveni de 600, som man tidligere har lovet at sende.

Også Danmark har tidligere leveret 2.700 panserværnsvåben – blandt andet 300 Stinger-missiler til indsatsen i Ukraine.

Det er Stinger-missiler som dette, Danmark og andre lande har leveret. Arkivfoto AP Foto: USMC Vis mere Det er Stinger-missiler som dette, Danmark og andre lande har leveret. Arkivfoto AP Foto: USMC

Fra amerikanerne kommer desuden tusindvis af anti-tank våben, heriblandt 2.000 Javelin-missiler. Det er et våben, der kan bæres af én mand på skulderen og styres af en computer.

Men amerikanerne sender også 6.000 AT4 anti-tank våben, som er produceret i Sverige. De har en rækkevidde på 500 meter.

Sverige har meldt ud, at man sender 5.000 anti-tank våben, mens Norge vil sende 2.000. Fra de tyske lagre kommer yderligere 1.000 raketter.

AT4 i brug i Operation Ørkenskjold i 1990. Associated Press. Foto: Unknown Vis mere AT4 i brug i Operation Ørkenskjold i 1990. Associated Press. Foto: Unknown

Fra Storbritannien er allerede afsendt 3.615 såkaldte NLAW-missiler, som ligeledes bruges mod panserværnskøretøjer, og man ventes at sende yderligere hundredevis. USA sender 1.000 af disse lette våben.

Briterne har også tidligere lovet at levere et uspecificeret antal Starstreak anti-luft missiler. De bruges mod fjendtlige fly og styres af laser.

Starstreak-missil. Foto: AFP PHOTO/CARL COURT Foto: CARL COURT Vis mere Starstreak-missil. Foto: AFP PHOTO/CARL COURT Foto: CARL COURT

USA vil desuden levere 100 af de såkaldte 'Switchblade' dronesystemer, som også går under navnet 'Kamikaze droner', fordi de eksploderer, når de lander.

De affyres fra en slags granatkaster og flyver med en topfart på 185 km/t og har en rækkevidde på cirka 80 kilometer.

Amerikanerne har også assisteret med fem Mi-17-helikoptere, og den seneste pakke indeholder slutteligt en lang række lettere våben, blandt andet granatkastere, rifler, pistoler, maskinpistoler og yderligere personligt beskyttelsesudstyr samt patroner.

'De lægger op til, at krigen kan vare længe'

Samlet set vil de mange våben gøre en stor forskel og gøre Ukraine i stand til mere effektivt at forsvare sig mod den russiske invasion.

Det er vurderingen fra militæranalytiker Anders Puck Nielsen fra Forsvarsakademiet.

»Alt i alt kan man sige, at det er våben, som er udvalgt, fordi de er relativt nemme at bruge. De er relativt små, men de er nemme at betjene, nemme at flytte rundt med og nemme at gemme,« siger Anders Puck Nielsen til B.T.

»Man kan sige, at våbnene passer rigtig godt til den type krig, som Ukraine har haft succes med indtil nu. Det viser meget godt, hvordan amerikanerne også mener, at Ukraine skal køre krigen. Man skal fortsætte med de ting, der har vist sig at virke.«

»Man vil fortsætte at ligge i baghold og ikke engagere fjenden direkte. Man gør tingene på en måde, som det er vanskeligt at svare igen på,« siger Anders Puck Nielsen.

En Switchblade-drone. Foto: AFP PHOTO Foto: Unknown Vis mere En Switchblade-drone. Foto: AFP PHOTO Foto: Unknown

»De lægger op til, at krigen kan vare længe, og at Ukraine også over tid kan bruge dem og ikke løbe tør,« siger Anders Puck Nielsen desuden.

Han pointerer, at ukrainerne potentielt kan gøre det særdeles farligt for det russiske militær og luftvåben i Ukraine.

»800 Stinger-missiler kan jo potentielt skyde 800 fly ned. De rammer selvfølgelig ikke med dem alle sammen, men det er virkelig noget, der udgør en trussel for russerne,« konstaterer Anders Puck Nielsen.

»De tusindvis af panserværnsvåben er udvalgt, fordi de kan gøre det rigtig usikkert at køre rundt i et russisk panserværnskøretøj i Ukraine. Rusland kan risikere at miste rigtig meget panser,« vurderer han.

Du kan følge med i B.T.s omfattende dækning af krigen i Ukraine – vi er bemandet døgnet rundt i vores liveblog, som du finder lige her.