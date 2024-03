To forskellige har erklæret sejr efter Pakistans valg, der dog bør undersøges nærmere ifølge vestlige parter.

USA, Storbritannien og EU udtrykker bekymring over valget i Pakistan og opfordrer til en uafhængig undersøgelse af påståede uregelmæssigheder.

Sådan lyder det i separate udtalelser fra de tre vestlige parter.

Tidligere premierminister Imran Khan erklærede fredag valgsejr ved Pakistans parlamentsvalg.

Khan sidder fængslet, og hans parti, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) er blevet udelukket fra at deltage i valget. Khans støtter har i stedet valgt at stille op som uafhængige.

Imidlertid har også tidligere premierminister Nawaz Sharifs parti erklæret sejr.

USA og EU henviser begge til anklager om indblanding i valget og anholdelser af aktivister som baggrunden for, at der skal en nærmere undersøgelse til for at fastlægge resultatet.

Valget var desuden præget af en forsinkelse af stemmeoptællingen på grund af et "problem med internettet", oplyste valgkommissionen i Pakistan (ECP) tidligere uden at uddybe yderligere.

Før valghandlingen sagde regeringen desuden, at den ville lukke for mobilsignalet over hele landet torsdag. Landets indenrigsministerium begrundede det med et behov for at "opretholde lov og orden".

Valget gjaldt de 265 pladser i parlamentet, hvor et parti har brug for 133 sæder for et simpelt flertal.

Khans uafhængige støtter vandt 98 sæder, mens Sharifs parti vandt 69 per 19.30 dansk tid fredag. Da var 245 pladser blevet optalt.

Khan er af den overbevisning, at det magtfulde militær i Pakistan forsøger at holde ham fra magten.

Analytikere og modstandere mener desuden, at flere generaler i militæret bakker op om Sharif.

I EU's udtalelse henvises der til, at kandidaterne ikke havde mulighed for at konkurrere på lige vilkår, samt at der var begrænsninger på forsamlings- og ytringsfriheden og adgangen til internettet.

/ritzau/Reuters