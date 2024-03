Mangel på ammunition har fået Rusland til at købe militært isenkram hos sine allierede i Iran og Nordkorea.

Rusland kan ikke fremstille den mængde ammunition, som de russiske styrker har brug for i krigen i Ukraine.

Landet har ikke selv en tilstrækkeligt stor produktionskapacitet.

Det siger vestlige embedsmænd, der ønsker at være anonyme, til Reuters.

Udtalelsen kommer op til toårsdagen for krigens begyndelse 24. februar 2022.

De anonyme kilder siger videre, at Ruslands militærindustrielle kompleks også kæmper med de problemer, som sanktionerne har medført for deres land.

Rusland er ude af stand til at skaffe sig vestlige komponenter, og det undergraver dets muligheder for at producere nye systemer og reparere de gamle.

- Ruslands hjemlige kapacitet til at producere ammunition er for øjeblikket utilstrækkelig i forhold til de behov, som det har i forbindelse med Ukraine-krigen, hedder det.

- Sanktionerne rammer Ruslands militære industrielle kompleks hårdt, og de forvolder alvorlige forsinkelser og stadigt stigende omkostninger.

Manglen på ammunition har fået Rusland til at købe militært isenkram hos nogle af sine allierede, heriblandt Nordkorea og Iran.

Onsdag bekræfter seks kilder over for Reuters, at Iran har solgt Rusland omkring 400 kraftfulde ballistiske missiler med en rækkevidde på op mod 700 kilometer.

Forsendelserne begyndte i januar, efter der blev indgået en aftale i slutningen af 2023, siger en iransk militærkilde.

Der har været mindst fire våbentransporter fra Iran til Rusland, og der vil komme flere i de næste uger, siger en anden iransk militærkilde.

Hverken iranske eller russiske myndigheder har ønsket at kommentere oplysningerne over for Reuters.

Tidligere er det kommet frem, at også Nordkorea har leveret store mængder våben til Rusland.

Det er kun få dage siden, at russiske styrker vandt en symbolsk sejr med indtagelsen af den affolkede by Avdijivka. Det er Ruslands største succes på slagmarken i Ukraine, siden landet erobrede byen Bakhmut i maj 2023.

Russerne hævder, at indtagelsen af Avdijivka har stor betydning.

Der er også fremsat flere advarsler om, at ukrainerne er ved at løbe tør for ammunition.

Det skyldes blandt andet, at republikanerne i USA's kongres blokerer for vedtagelsen af en milliardpakke med hjælp til Ukraine.

