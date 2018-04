Allerede den 7. april startede de Nato-allierede med at diskutere et angreb i Syrien, fortæller Nato-chef.

Bruxelles. De Nato-allierede startede allerede en diskussion om et angreb i Syrien samme dag, hvor et angiveligt kemisk angreb i byen Douma i Syrien fandt sted 7. april.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB, der har mødt Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, lørdag.

Dermed har de Nato-allierede brugt en uge på at koordinere angrebet, der fandt sted natten til lørdag dansk tid med deltagelse af USA, Frankrig og Storbritannien.

Jens Stoltenberg fortæller, at han selv deltog aktivt i de vanskelige diskussioner forud for det vestlige angreb i Syrien natten til lørdag dansk tid.

Men Nato-chefen har ikke på noget tidspunkt været i direkte kontakt med den amerikanske præsident, Donald Trump.

- Min kontakt har først og fremmest været med forsvarsminister Jim Mattis og USA's Nato-ambassadør her i Bruxelles. Jeg har også snakket med flere andre Nato-lande om det, siger han.

De Nato-allierede kommunikerer via sikre telefonlinjer, der er sikret mod aflytning, og via deres egne Nato-ambassadører, der er fast på plads i Nato-hovedkvarteret i Bruxelles, forklarer Stoltenberg.

Han fortæller også, at kommunikationen foregår en del i form af tekstbeskeder - men ikke alt foregår den vej.

- Du kan kommunikere en del via tekstmeddelelser, men du kan ikke kommunikere om fortrolig information, siger han.

Mere end hundrede missiler blev sendt mod syriske mål i angrebet natten til lørdag.

Ifølge Stoltenberg et angreb, der meget bevidst var målrettet og afgrænset.

- Det var ikke et bredt angreb på det syriske regime, men et angreb på tre specifikke anlæg, som er vigtige for det syriske regimes kemiske våben.

- Det, at det var så afgrænset, viser, at det var en målrettet aktion mod regimets kemiske våben og ikke en aktion mod regimet som sådan, siger Stoltenberg.

Generalsekretæren understreger også, at en løsning på konflikten i Syrien ifølge ham ikke kan være militær, men skal være politisk.

/ritzau/NTB