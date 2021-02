For første gang er der i større omfang sat pansrede militærkøretøjer ind i nogle af Myanmars store byer.

En række vestlige ambassader i Myanmar, heriblandt den danske ambassade, opfordrer Myanmars militær til at "afstå fra vold mod demonstranter og civile".

I en fælles udtalelse søndag fordømmer ambassaderne anholdelsen af politiske ledere, aktivister og andre.

Ambassadørerne fra USA, Canada, EU's delegation og 12 europæiske lande tager også afstand fra militærets undertrykkelse af de basale rettigheder i Myanmar.

- Vi støtter Myanmars befolkning i deres ønske om demokrati, frihed, fred og velstand, skriver de vestlige ambassadører i udtalelsen.

- Verden holder øje med jer, tilføjer de henvendt til Myanmars generaler.

USA's ambassade i Myanmar opfordrer amerikanske statsborgere til at holde sig inden døre.

Ambassaden tilføjer, at internettet kan blive afbrudt om natten.

- Der er tegn på militære bevægelser i Yangon og muligvis afbrydelser i telekommunikationen i løbet af natten, skriver USA's ambassade i en melding til amerikanere i Myanmar.

Frygt for anholdelser har dog ikke lagt en dæmper på protesterne mod militæret.

Søndag demonstrerede hundredtusinder af mennesker rundt om i Myanmar for niende dag i træk mod det kup, som militæret gennemførte for knap to uger siden.

I landets største byer kører pansrede militærkøretøjer rundt i gaderne.

Da mørket faldt på, var der flere pansrede køretøjer i landets største by, Yangon, samt i hovedbyerne Myitkyina og Sittwe. Det viser livebilleder på Facebook.

Det er første gang, at der i større omfang er militære køretøjer med maskingeværer i byerne, skriver nyhedsbureauet Reuters

Militæret har indført et natligt udgangsforbud fra klokken 20 for at dæmpe protesterne.

I delstaten Kachin åbnede soldater søndag ild for at sprede demonstranter ved et kraftværk. Det er uklart, om der blev skudt med skarpt eller med gummikugler.

Det er heller ikke klart, om der er sårede som følge af skyderiet.

Politiet anholdt senere fem journalister, der havde beskrevet begivenhederne på stedet, rapporterer et lokalt medie ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det nye militærstyre har pålagt journalister i landet, at de ikke må henvise til regeringen som en, der er kommet til magten ved et kup.

Medier i Myanmar har desuden fået ordre om, at de "ikke må skrive for at skabe uro i offentligheden", når de beskriver begivenhederne i det sydøstasiatiske land.

Ud over masseprotester deltager mange statsligt ansatte i Myanmar også i en generalstrejke i protest mod kuppet.

/ritzau/