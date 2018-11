Rusland skændes med vestlige lande om undersøgelse af brugen af kemiske våben i Syrien.

Der er lagt op til konflikt mellem stormagterne, når Organisationen til Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) holder konference i Haag i de kommende to uger.

Mødet blev indledt mandag med en konfrontation mellem USA og Storbritannien på den ene side og Rusland, Kina og Syrien på den anden side.

Konflikten handler om udvidede beføjelser, som OPCW fik i juni.

Her fik OPCW mandat til at lægge skylden for angreb med kemiske våben på enkelte aktører. Det fik mange til at håbe på en bedre opklaring af angreb, hvor der har været anvendt kemiske våben, blandt andet i Syrien.

Men det fik også Rusland til at true med at trække sig fra organisationen.

På mandagens møde i Haag siger Rusland, at disse beføjelser er "ulovlige". Russerne forsøger blandt andet at blokere for, at der nedsættes et ekspertteam, der kan undersøge ansvaret for kemiske angreb i Syrien.

Den amerikanske udsending i OPCW, Kenneth Ward, betegner det som "hykleri" fra russisk side.

- Hvad har de gjort i de senest par år ud over at hjælpe deres syriske allierede med at begrave sandheden om, hvad der er foregået i Syrien, side om side med de døde, der er dræbt af de kemiske våben, Assad-styret har brugt, siger Ward.

Ud over formodede kemiske angreb i Syrien er også sagen om forgiftningen af den russiske eksspion Sergej Skripal havnet på OPCW's bord.

Skripal og hans datter blev tidligere i år udsat for den kraftige nervegift Novichok i den britiske by Salisbury.

Den britiske regering beskylder den russiske efterretningstjeneste GRU for at stå bag attentatet mod Skripal.

