»Hvem ville sige nej til en investering, der giver et afkast på 17.900 procent på fire år, og hvor indsatsen ovenikøbet er relativ lav?« spurgte avisen The Economist før G7-topmødet.

Svaret er tilsyneladende den vestlige verden. Det lykkedes nemlig ikke lederne fra G7 – USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien, Canada og Japan – at blive enige om at leve op til WHOs ønske om, at Vesten investerer i at få vaccineret hele verden.

I stedet blev det til et løfte om en milliard vacciner, men det forslår ifølge eksperter som en skrædder i helvede.

»Dette G7-møde vil blive husket med skam. Vi står midt i den største sundhedskatastrofe i hundrede år og med en klimakatastrofe, der truer med at ødelægge vores planet. Vores ledere har svigtet på de allervigtigste parametre,« udtaler Max Lawson fra Oxfam i en pressemeddelelse.

Hele verden skal vaccineres for at verden igen for alvor kan få gang i de økonomiske hjul

Flere eksperter havde set topmødet som en gylden mulighed for, at Vesten under ledelse af USAs præsident, Joe Biden, kunne vise sit sande værd og sikre udrulningen af vacciner på verdensplan.

Der var ovenikøbet tale om, at en generøs aftale ville kunne have en effekt ligesom Marshallplanen efter Anden Verdenskrig.

Den internationale Valutafond (IMF) havde før mødet udregnet, at man omgående kunne få vaccineret 70 procent af jordens befolkning for bare 0,1 procent af G7s bruttonationalprodukt. Det ville skabe en meromsætning i verden på ni billioner dollar i 2025.

»Hvis G7, en gruppe sat i verden for at finde løsninger på de helt store globale trusler, ikke kan gribe en no-brainer som den her, hvad dur de så overhovedet til?« spurgte The Economist.

Den nye administrative hovedstad ved Cairo i Egypten, er bare en af mange projekter finansieret med kinesiske penge

En fuldgyldig investering ville kunne havet gavnet den demokratiske verden på to fronter. Udover den åbenlyse økonomiske egeninteresse ville en global vaccinationsplan også have hævet vores anseelse rundt om i verden.

Borgere og statsledere rundt om i verdens fattige lande ville have noteret sig, at det var Vesten, der kom dem til undsætning, og det ville have bundet dem tættere til os i fremtiden, og det er ikke uvæsentligt.

For kampen om verdensherredømmet mellem Vesten og Kina er allerede i fuld gang, og vi er ikke foran på point.

Kineserne har siden 2013 målrettet investeret hundreder af milliarder kroner i at udbygge infrastruktur i Afrika og Asien med rundhåndede lån til fattigere lande øremærket til at byge veje, jernbaner og havne, der kan betjene transport til og fra Kina. Samtidig har Kina købt flittigt op i miner, der kan sikre konstant leverance af råstoffer og ædelmetaller.

Tony Blair haf fortalt B.T. at det er bydende nødvednigt at Vesten får en samlet politik i forhold til Kina

Det er en begavet måde at sikre sig, at Kina er fremtidens verdenscentrum. G7-mødet blev godt nok enige om at forsøge med et bæredygtigt alternativ til kinesernes såkaldte Belt and Road Initiative, hvor Vesten vil låne penge til udviklingslande, hvis de til gengæld lover, at pengene bruges på klimavenlige investeringer.

Men ligesom så meget andet ved topmødet er det uklart, præcis hvordan det skal fungere, og det kommer ret beset også ti år for sent.

G7-mødet blev præget af brexit-kiv mellem Storbritannien og EU, og på trods af at Joe Biden både virker energisk og ægte interesseret i, at USA igen skal have en afgørende rolle i den demokratiske verden, så kunne han ikke tromme vennerne sammen til den nødvendige handling.

Kina har ikke den slags problemer. Til B.T. sagde den tidligere britiske premierminister Tony Blair for nylig, at der er et bydende behov for en samlet front mod Kina.

Anders Fogh rasmussen har fortalt B.T. at afklaring om strategien i forhold til Kina gælder demokratiernes fremtid

»Det er vores tids måske allerstørste udfordring. Vi bliver nødt til at finde en måde at blive lige så effektive som dem. Vi bliver nødt til at vise, at demokrati er en bedre vej frem end autokrati, og finder vi ikke sammen om det meget snart, så frygter jeg for fremtiden for os og den måde, vi ønsker at leve på,« sagde Tony Blair til B.T.

Efter G7-mødet er præsident Joe Biden taget videre til Bruxelles, hvor han mandag mødtes med NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg. I et kommuniké fra NATO slås det for første gang fast, at Kina ifølge NATO nu udgør en sikkerhedsrisiko for verden.

»Der er en stigende forståelse for, at vi står over for nye udfordringer. Vi har Rusland, som opfører sig anderledes, end vi havde håbet, og vi har Kina,« sagde Joe Biden ved G7-topmødet.

Biden ønsker at skabe en fælles koalition, der skal kunne imødegå Kina, noget som tidligere NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen i B.T. også har talt varmt for.

»NATO er begyndt at interessere sig en del for Kina som en militær trussel, og hvis det kommer til et militært opgør, så mener jeg, at Europa bør hjælpe amerikanerne. Det er demokratiets fremtid, der står på spil, intet mindre,« siger Anders Fogh Rasmussen til B.T.

En antikinesisk koalition vil være nyskabende, men de forspildte muligheder ved G7 viser tydeligt, at Vesten sjældent taler med én tunge – også her har Kina en klar fordel.