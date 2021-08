I USA hagler kritikken ned over Joe Biden for at have efterladt et skattekammer af militærudstyr til Taliban.

USA alene har brugt mere end 500 milliarder kroner på at udruste og aflønne den totalt kollapsede afghanske hær. Mange milliarder af disse er gået til våben af højeste kaliber.

»Vi har udstyret de afghanske sikkerhedsstyrker med alt det udstyr, de vil have. Lad mig gentage: ALT det udstyr, de vil have,« sagde præsident Joe Biden.

Denne udtalelse gav muligvis mening, da Joe Biden sagde det for fem uger siden, men nu vækker mængden af sofistikerede våben i Talibans hænder bekymring.

Joe Biden er kommet under skarp kritik for sin tilbagetrækningsplan. Selv siger Biden, at målet i Afghanistan er opnået.

»Det er meget alvorligt, og disse våben er helt klart en skattekiste for Taliban,« siger Rafaello Panuttici fra R. Rajaratnam School of International Studies.

Det er endnu uklart, præcis hvilke våben Taliban nu er i besiddelse af. Men antagelsen er, at det er mange våben til en samlet meget høj værdi.

Det vil utvivlsomt gøre Taliban stærkere regionalt og samtidig vanskeliggøre den igangværende proces med at redde personel og ansatte ud af Afghanistan.

»USA har nok taget det allermest sofistikerede udstyr med sig, da de trak sig fra Afghanistan. Men det drejer sig helt sikkert om Humvees og andre køretøjer samt håndvåben og lette våben,« siger Justine Fleischner fra Conflict Armament Research.

Den afghanske hær har måttet efterlade avancerede våben, der nu er faldet i hænderne på Taliban.

Taliban har de seneste dage ladet sig fotografere ved siden af alt fra militærhelikoptere til armerede køretøjer og politibiler. Særligt de seneste døgn gik fremrykningen så hurtigt, at det må antages, at store mængder værdifuldt udstyr nu er i hænderne på den islamistiske bevægelse, der nu de facto har magten i Afghanistan.

Det er endnu en streg i regningen i en uhyrlig dyr krig. Det er svært præcis at afgøre, hvor stor den samlede regning for de 20 års krig i Afghanistan er, men Brown University anslår i en rapport, at alene USA har brugt cirka 13.000 milliarder danske kroner.

Dette beløb inkluderer lønninger og betalt udbygning af infrastruktur. De allierede styrker har de sidste 20 år forvandlet Afghanistans vejnet fra nærmest ikke eksisterende til brugbart for en moderne hær. Frugten af dette arbejde er nu faldet fjenden i hænde.

Den vestlige alliances ledere har været hurtige til at understrege, at krigen trods alt ikke var frugtesløs. USAs udenrigsminister, Anthony Blinken, understregede forleden, at det oprindelige formål med krigen i Afghanistan er blevet opnået.

Mette Frederiksen siger, at intet i Afghanistan har været forgæves.

»Vi tog til Afghanistan med det hovedformål at eliminere de ansvarlige bag 9/11-angrebene. Dette mål blev opnået med Osama bin Ladens død i 2011 og den dermed klart formindskede trussel fra al-Qaeda,« sagde Blinken på CNN søndag.

Men mange internationale medier er lodret uenige. Britiske Daily Mails forside mandag lød:

»Hvad helvede gjaldt denne krig?«

Og USA-ambassadør i Kabul under Barack Obama, Ryan Crocker, var meget direkte i sin fordømmelse af Bidens strategi.

»Tilbagetrækningen var en gave til Taliban. Det har efterladt det afghanske folk hjælpeløs,« skriver Ryan Crocker i en rapport.

Efterhånden, som både de menneskelige og økonomiske omkostninger står mere klart, vil kritikken mod Joe Biden og resten af den vestlige alliance utvivlsomt tage til i styrke.

Mette Frederiksen og andre statslederes insisteren på, at krigen ikke var meningsløs, konfronteres også af en formodet ny bølge af flygtninge, der i første omgang vil forsøge at søge sikkerhed i nærområdet (Pakistan og Iran), men på sigt formodentlig i stigende grad til at søge mod Europas grænser.

Der er umiddelbart ikke stor appetit i Europa på at modtage mange flygtninge. EU søger på alle måder at undgå en flygtningesituation, analog med Syrien-krisen i 2015, hvor syriske flygtninge vandrede på de europæiske landeveje. Men kollapset i Kabul har vanskeliggjort kontrol med denne udvikling.

Endelig er der sikkerhedssituationen. Afghanistan under Talibin vil utvivlsomt give ånderum for en række terrororganisationer. Inklusive al-Qaeda og Islamisk Stat, der de seneste år har været hårdt presset af noget af det, der faktisk fungerede i Afghanistan: det afghanske sikkerhedsapparat.

Det er svært at overskue, præcis hvor stor den nye terrortrussel er, men den modsiger umiddelbart Anthony Blinkens påstand om, at formålet med selve krigen er blevet opnået.

For Taiban er der dog næppe nogen tvivl om, at den 20 år lange krig var umagen værd. I dag står man med den udelte magt efter at have slået en koalition ledet af verdens ubestridte militære supermagt. Ovenikøbet har man overtaget koalitionens infrastruktur og våben.

Intet har været forgæves – i hvert fald ikke for Taliban.