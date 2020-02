Man skal i EU både forme og styre teknologierne, så borgerne får kontrol, siger Margrethe Vestager.

Europa halter efter de store amerikanske it-giganter, og prisen er tab af indflydelse og kontrol.

En datastrategi skal ændre denne udvikling, så Europa igen kommer i førersædet, lyder det fra EU-Kommissionen anført af næstformand Margrethe Vestager.

EU-kommissæren fremlægger onsdag strategien, der "dækker alt fra sikkerhed, kritisk infrastruktur og digital uddannelse til demokrati og medier".

- Jeg vil have et Europa, der reflekterer det bedste i Europa. Åbent, retfærdigt, forskelligartet, demokratisk og selvsikkert, siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Med den ny datastrategi vil EU-Kommissionen sikre, at man i Europa samler og udnytter borgerdata.

Det er således også et opgør mod de få - især amerikanske - it-giganter, som i øjeblikket sidder tungt på big data.

- Teknologi skal virke for mennesker - og ikke den anden vej rundt, siger Vestager og fortsætter:

- Det er lettere at opnå, hvis man i Europa både former og styrer denne teknologi på egen hånd.

Kommissæren fremhæver, at målet er, at enhver borger og alle virksomheder får "en rimelig chance for at drage fordel af digitaliseringen".

/ritzau/