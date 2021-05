EU skal kunne give bøder og ultimativt afvise udenlandske opkøb med statsstøtte i ryggen, siger forslag.

Med et lovforslag vil EU-Kommissionen ultimativt kunne bremse udenlandske opkøb af virksomheder i Europa fra lande som eksempelvis Kina, hvis købet sker med omfattende statsstøtte i ryggen.

Kommissær og ledende næstformand i EU-Kommissionen Margrethe Vestager præsenterede udspillet på et pressemøde i Bruxelles onsdag.

Hun konstaterer, at åbenhed er godt og en nødvendighed.

- Men åbenhed kræver retfærdighed. I mere end 60 år har vi haft et system for støttekontrol for at forhindre et kapløb mellem EU's medlemslande. I dag vedtager vi så et forslag om at håndtere skævvridende statsstøtte fra lande uden for EU, siger Vestager.

Forslaget lægger op til, at EU-Kommissionen i sidste ende kan stoppe et opkøb. Der kan pålægges bøder på op til 10 procent af virksomhedens årlige omsætning.

Virksomheder uden for EU, som ønsker at købe virksomheder, og som har en årlig omsætning i EU på over 500 millioner euro, skal oplyse Kommissionen, hvis den modtager støtte på mindst 50 millioner euro fra stater uden for EU.

Bud i offentlige udbud på over 250 millioner euro skal også godkendes af EU-Kommissionen.

- Indtil videre har virksomheder frit kunnet benytte fremmed statsstøtte til at købe virksomheder i Europa, siger Vestager og fortsætter:

- Nogle har kunnet underbyde deres konkurrenter i offentlige udbud, ikke fordi de var mere effektive, men fordi de fik økonomisk støtte fra et fremmed land.

Kina har længe været i EU-landenes fokus. Kina har gjort store opkøb i Europa de seneste år.

Hos Dansk Industri ser man forslaget fra EU-Kommissionen som et godt tiltag.

- Vi har tidligere været skeptisk overfor denne slags tiltag, fordi vi troede og håbede, at Kina ville drosle sin statsstøtte ned i takt med, at deres økonomi udviklede sig. Vi må desværre konstatere, at det nærmest er det modsatte, der er sket. Det skaber en uholdbar situation for danske og europæiske virksomheder, og derfor er det godt, at EU nu kommer på banen med dette forslag, siger seniorchefkonsulent Peter Bay Kirkegaard.

/ritzau/