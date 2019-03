En EU-undersøgelse om Apples brug af selskabets egen "app store" kan være under opsejling.

EU-Kommissionen overvejer, hvorvidt der skal kastes kræfter efter en undersøgelse af techgiganten Apple i en ny konkurrencesag.

Mistanken går på, at selskabet muligvis bruger sin "app store" til fordel for egne sine forretninger.

Det oplyser EU's danske konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, til det tyske medie Tagesspiegel.

Vestager siger, at hun vil have undersøgt, om hvorvidt der kan drages paralleller til Google, der i 2017 blev idømt en bøde på 2,42 milliarder euro - 18 milliarder kroner.

- Vi bliver nødt til at se på Appels rolle i Apples app store, siger hun til mediet.

- Hvis vi konkluderer, at de har en dominerende position i markedet, kan sagen være sammenlignelig med vores procedure mod Google, siger Vestager.

Google fik bøden for at misbruge sin dominans til at favorisere sin egen shopping-tjeneste.

Derudover fik søgetjenesten også en bøde året efter i 2018 på 4,34 milliarder euro - svarende til cirka 32 milliarder kroner.

Selskabet havde misbrugt sin dominerende position med det mobile styresystem Android, lød det.

Overvejelsen om undersøgelsen kommer i kølvandet på, at musiktjenesten Spotify har indgivet en klage mod Apple, der blandt andet er kendt for at lave Iphones.

Spotify klager over, at Apple har været uretfærdig i forhold til at begrænse rivaler i forhold til Apples egen musiktjeneste.

/ritzau/Reuters