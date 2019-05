Margrethe Vestager vil støtte op i kampen mod Orbáns politiske kurs, der går på kant med EU-værdier og love.

- Ungarn har problemer med akademisk frihed, pressefrihed og måden, domstolene fungerer på.

Sådan sagde den danske EU-kommissær Margrethe Vestager, inden hun onsdag gik på talerstolen til en proeuropæisk march i Ungarns hovedstad, Budapest.

Ifølge hende, resten af EU-Kommissionen og EU-Parlamentet udgør en række reformer direkte brud på de løfter, man afgiver, når man bliver medlem af unionen.

Ved det seneste ungarske valg i 2018 vandt premierminister Victor Orbáns nationalkonservative parti, Fidesz to tredjedele af sæderne i parlamentet, og kan dermed fortsætte med at lave kontroversielle reformer.

Det er ifølge Vestager "afgørende" at yde et bidrag til landets liberale opposition, der bekæmper reformerne og EU-kritik "der ikke har rod i sandheden".

Truslen mod "akademisk frihed" udgøres af en lov, der blev indført i foråret 2017, som gør det muligt for den ungarske stat at lukke uddannelsesinstitutioner, der årligt modtager mere end 24.000 euro fra oversøiske investorer.

Loven truer dermed med at lukke det liberale Centraleuropæiske Universitet (CEU) i Budapest, da det modtager støtte fra blandt andre George Soros - en ungarsk-amerikansk milliardær.

Vestager besøgte derfor først CEU sammen med EU-Parlamentets liberale gruppe, Alde.

- Vi er taknemmelige for støtten, sagde CEU's rektor, Michael Ignatieff, i en pressemeddelelse efter besøget.

- Jeg håber, at de vil prioritere de her vigtige sager - akademisk frihed og CEU's ret til at blive i Ungarn - op til de kommende EU-valg, siger rektoren.

Herefter var hun med til landets proeuropæiske parti Momentums fejring af Ungarns indlemmelse i EU 1. maj 2004 - for 15 år siden.

- Momentums medlemmer er aktive i deres kampagne over hele landet - men har meget vanskelige vilkår for at få mediesynlighed, sagde hun, inden hun gik på talerstolen på Frihedspladsen i hjertet af Budapest.

Den internationale organisation Reporters Without Borders overvåger pressefriheden i 180 lande og mener, at pressefriheden i Ungarn er truet.

Organisationen peger på, at der i 2018 blev oprettet et konsortium af omkring 500 privatejede medier, der alle støtter Victor Orbán og Fidesz, blandt andet næsten samtlige regionale dagblade i landet.

Det gør det næsten umuligt at få en balanceret politisk dækning i landet, lyder kritikken.

Fidesz har meldt ud, at konsortiet er "strategisk vigtigt for offentlighedens interesser" ifølge Reporters Without Borders.

/ritzau/