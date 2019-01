EU-Kommissionen vil undersøge, om Nike har fået urimeligt gode skattevilkår i Holland.

EU-Kommissionen har åbnet en undersøgelse af, om sportsmærket Nike har fået en ulovlig skattefordel i Holland.

Det oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Det er konkurrencekommissær Margrethe Vestager, der står for at åbne undersøgelsen.

Tidligere har EU-Kommissionen ifølge nyhedsbureauet Reuters undersøgt skatteregler i Belgien, Gibraltar, Luxembourg og Irland.

Det er heller ikke første gang, at det involverer et globalt mærke. Tidligere er skatteforhold for Amazon, Apple, Starbucks og Fiat blevet undersøgt.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at Vestager og EU-Kommissionen er bekymret for fem skattekendelser om royalties, som skal betales til Nikes to registrerede enheder i Holland.

Kommissionen vil undersøge betalingerne til de hollandske dele af koncernen. Der er mistanke om, at betalingerne "muligvis ikke afspejler den økonomiske virkelighed."

- Medlemslande i EU bør ikke tillade selskabet at oprette komplekse ordninger, der uretmæssigt reducerer det overskud, der skal beskattes, og giver en uretfærdig fordel over konkurrenter, siger Vestager i pressemeddelelsen.

Kommissionen løfter også sløret for, at den er i gang med en undersøgelse af en hollandsk skattekendelse til fordel for Ikea.

Den hollandske regering hilser undersøgelsen velkommen. Hollands finansministerium har udsendt en udtalelse, hvori det hedder:

- Lad os understrege, at dette ikke betyder, at kommissionen allerede har nået en dom, men udelukkende, at der er tvivl om, hvorvidt der er tale om statsstøtte.

/ritzau/