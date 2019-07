Sammen med Frans Timmermans bliver Margrethe Vestager næstformand i EU-Kommissionen, hvis aftale godkendes.

Margrethe Vestager ser ud til at blive næstformand i EU-Kommissionen, hvis EU-Parlamentet ellers vil godkende en pakke, som stats- og regeringscheferne tirsdag er blevet enige om.

- Jeg er meget, meget glad. Jeg synes, at det er fantastisk godt arbejde, som er leveret fra dansk side, at en dansker kan være så højt repræsenteret, siger Vestager på et pressemøde med statsminister Mette Frederiksen.

Der nomineres to næstformænd. Den anden bliver hollænderen Frans Timmermans, som også er næstformand i den siddende kommission.

Oplysningen kommer, kort efter at EU's stats- og regeringschefer har sat navne på de personer, som skal lede unionen de kommende år.

De har nomineret den tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen, som formand for EU-Kommissionen.

Før Ursula von der Leyen - og alle andre - kan vide sig sikre, skal EU-Parlamentet godkende hende ved en afstemning. Det siger EU-traktaten.

Statsminister Mette Frederiksen (S) bider mærke i, at flere kvinder er valgt til de store poster.

- Set med danske, nordiske briller er det en ualmindelig flot tegning, siger hun.

Vestager var undervejs i processen kandidat til posten som formand for EU-Kommissionen. Men topposten gik altså i stedet til en tysker.

Hverken Mette Frederiksen eller Vestager ønsker at gå nærmere ind i en diskussion af, hvorfor Vestager ikke fik formandsposten.

- Jeg tror ikke, at man skal gå ind og søge efter forklaringer eller motivforske, siger Margrethe Vestager.

