Med deltagelsen på Team Europe vil Margrethe Vestager bidrage til europæisk debat før EU-valget, siger hun.

Hvis man har læst og troet, som alverdens medier skriver, at Margrethe Vestager har bragt sig i spil til at kunne blive formand for EU-Kommissionen, må man tro om - eller læse hendes udtalelser igen - lader hun forstå.

Den danske konkurrencekommissær har ikke, siger hun, tænkt på, om hun vil være formand for kommissionen eller tage en anden toppost i EU.

- Jeg har faktisk gjort mig meget umage med ikke at tænke på det.

- Jeg har 27-28 lange forklaringer om dit og dat, som jeg skal spare dig for, siger hun og fortæller, at hun håber at kunne fortsætte arbejdet som kommissær. For kommissionen "har gang i noget godt".

Vestager stiller op til interview, blot syv timer efter hun trådte ind på scenen med seks andre politiske profiler på Team Europe. Det er EU-Parlamentets liberale gruppe Aldes helt eget svar på de andre partigruppers spidskandidatsystem.

Systemet med spidskandidater - eller spitzenkandidaten - er blandt dele af parlamentet det, som man ønsker den kommende formand for kommissionen valgt på baggrund af.

Alde ønsker det ikke sådan. Og Vestager understreger, at hendes opstilling på Team Europe handler om noget andet.

- På vores hold har vi ikke noget hierarki, der er ingen leder. Der er ikke sat adresser eller frimærker på os til et eller andet nyt job efter valget.

- Intentionen er helt åbent at bidrage til den europæiske debat, og se om vi kan give flere en inspiration til at tage del og til at stemme, siger hun.

Onsdag udskrev hun en bøde på 11 milliarder kroner til Google for at misbruge sin dominerende position på markedet for netannoncer. En af mange.

På den internationale scene er hun blandt andet kendt som "Tax Lady", som den amerikanske præsident, Donald Trump, har kaldt hende.

Jobbet som kommissær for et centralt EU-felt gør, at Margrethe Vestagers tid til at føre kampagne for Alde vil være begrænset.

