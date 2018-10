Ifølge Margrethe Vestager virker Danmark ikke "alt for begejstret" for at give hende endnu et mandat i EU.

Bruxelles. EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, forventer ikke at blive Danmarks bud på en kommissær i den nye periode, der begynder i 2019.

Det siger hun på en pressekonference i Paris onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Mit hjemmehørende medlemsland (Danmark, red.) virker ikke alt for begejstret for at give mig endnu et mandat.

- Og det er endda en underdrivelse, sagde Margrethe Vestager på pressekonferencen.

Margrethe Vestager har siden 2014 været EU's konkurrencekommissær. Hun blev indstillet af den daværende SR-regering.

Dengang støttede de blå partier ikke udnævnelsen.

I Danmark er traditionen, at statsministeren sikrer, at flertallet i Folketinget ikke er imod udnævnelsen af den danske kommissær.

Derfor er det også typisk en person fra et af regeringspartierne, som bliver udnævnt som dansk kommissær.

I januar sagde Margrethe Vestager ellers, at hun gerne vil fortsætte som konkurrencekommissær.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) antydede dog allerede en måned senere, at Danmarks næste kommissær som sædvanlig skal komme fra egne rækker.

- Hvis man kigger i historiebøgerne, så synes der at være udviklet en ret fast dansk tradition for, at det parlamentariske flertals gruppe udnævner en kommissær.

- Jeg ved ikke, om Det Radikale Venstre er på vej til at melde sig ind som en del af regeringens parlamentariske grundlag, sagde statsministeren til Altinget i februar.

Margrethe Vestager har siden hun indtog posten for fire år siden uddelt milliardbøder til gigantvirksomheder såsom Facebook og Apple.

I sommer pålagde konkurrencekommissæren Google en rekordhøj bøde på 32 milliarder danske kroner.

EU-Komissionen består af 28 kommissærer. Alle medlemslande har en kommissær, der indstilles af de enkelte landes regeringer.

Næste gang kommissionen skal udnævnes er i efteråret 2019. Den nye kommission skal godkendes af Europa-Parlamentet.

/ritzau/