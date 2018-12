Det kan blive "tricky" at stå på kandidatliste med føderalisten Guy Verhofstadt, mener Margrethe Vestager.

Margrethe Vestager savner en afklaring af spillereglerne i EU-Parlamentets liberale gruppe (Alde), før hun tager stilling til, om hun vil være kandidat til posten som formand for EU-Kommissionen næste år.

Den vidtfavnende gruppe, hvor de danske partier Venstre og De Radikale begge er med, ledes af Guy Verhofstadt, som drømmer om "Europas forenede stater".

- Guy Verhofstadt er føderalist. Det skriver han i en bog, som han udgiver hvert andet år. Men det er jeg ikke. Jeg synes, det er en god ting med to kilder til legitimitet (medlemslande og parlament, red.), siger Vestager, som i øjeblikket er EU's konkurrencekommissær.

Derfor bliver det nok en "lille smule tricky", påpeger kommissæren, hvis man for at stå på listen "skal mene det samme som Verhofstadt".

- Men betyder det, at man kan mene, hvad man mener på en række områder, mens nogle mere generelle ting samler, så er det en anden sag, siger hun.

Danskeren dukker i internationale medier som Politico fortsat op som mulig kandidat til posten som næste kommissionsformand.

Men vejen vil blive stejl og stenet. Første skridt bliver at beslutte, om hun vil stille op for Alde i en alternativ version af det system med spidskandidater, som et flertal af de øvrige politiske grupper følger. Den beslutning har hun ikke truffet.

- Jeg ved det ikke. For jeg ved ikke, hvordan det kommer til at blive, siger hun under en briefing med danske journalister.

De liberale kandidater ventes valgt på en Alde-kongres 9. februar i Berlin.

Når Vestagers chancer for at blive kommissær eller kommissionsformand er små, skyldes det hendes tilknytning til De Radikale, der i Danmark er i opposition, samt at hun i EU-Parlamentet sidder i den lille gruppe Alde.

- De er absolut de samme. De er ikke blevet mere positivt modtaget siden sidst, siger hun om sine fortsatte kommissærdrømme.

Margrethe Vestager har kritiseret systemet med spidskandidater. Og hun har fået heftig kritik for det i parlamentet.

Systemet går ud på, at den partigruppe, der ender med flest stemmer ved valget, har serveret til at pege på en formand for EU-Kommissionen.

Vestager bryder sig ikke om "automatikken" i det system. Derimod kan hun godt "se fornuften" i - som Alde lægger op til - at stille flere kandidater frem.

- Og så må rådet (EU's medlemslande, red.) tage stilling. Og så må parlamentet tage stilling, siger hun.

I efteråret 2019 udløber danskerens mandat. Men det gør hendes visioner for EU-Kommissionen ikke. Hun vil gerne bygge videre på det nuværende mantra om at være stor på de store ting, og små på de små. Men det kan blive "mere spidst".

- Man kunne måske godt bruge endnu mindre tid på lovgivning og endnu mere på at sørge for, at det, som parlamentet og EU-landene vedtager, også bliver til virkelighed, siger Vestager.

