De største politiske grupper støtter Margrethe Vestager. Endelig bekræftelse ventes 23. oktober i Strasbourg.

EU-Parlamentet har tirsdag givet et foreløbigt "ja tak" til Margrethe Vestager som ledende næstformand i EU-Kommissionen.

Det bekræfter kilder fra et møde mellem de politiske grupper i EU-Parlamentet, hvor den danske kandidat til jobbet som EU-kommissær har været til godkendelseshøring tirsdag eftermiddag.

- Hvis du spørger, hvordan jeg har det nu, så er jeg træt, og jeg har brug for et glas rødvin, siger Vestager efterfølgende på et pressemøde.

En endelig bekræftelse kommer dog først 23. oktober, når hele EU-Parlamentet skal stemme om den samlede EU-Kommission i Strasbourg.

Vestager har været kommissær for konkurrence siden 2014. Den post beholder hun også fra 1. november, når et nyt hold EU-kommissærer tager over.

Men danskeren skal også passe flere andre omfattende job. Hun skal, som det også fremgår af den officielle titel, gøre EU klar til den digitale virkelighed.

Mange spørgsmål handlede om dette under høringen i EU-Parlamentet, hvor tre hele fagudvalg borede i hendes prioriteter og ansvarsområder.

Margrethe Vestager får travlt, hvis hun skal opfylde sine løfter. Hun lovede under høringen at fremlægge en strategi for kunstig intelligens i løbet af de første 100 dage.

Desuden bebuder hun, at hun til næste år vil fremsætte et forslag om beskatning af it-giganter, hvis ikke der findes en global løsning gennem OECD inden da.

EU's medlemslande har haft svært ved at blive enige om en digital skat. Blandt andet fordi det medfører en ny måde at beskatte på.

- En del af idéen er naturligvis, at der, hvor man genererer et overskud, skal man betale sin skat, så man bidrager til det samfund, man lever i. Det er det samfund, der gør, at man overhovedet kan drive sin virksomhed, siger hun.

Margrethe Vestager skal i den kommende mandatperiode også være med til at fremlægge en ny strategi for industripolitikken.

/ritzau/