- Vi har ikke nogle indvendinger mod, at medlemslandene handler på de finansielle markeder, siger Vestager.

EU-landene bør være klar til i forbindelse med coronakrisen at købe sig ind som ejere i virksomheder i deres lande for at undgå kinesiske overtagelser

Det siger Margrethe Vestager, konkurrencekommissær og næstformand for EU-Kommissionen, til avisen Financial Times.

- Vi har ikke nogle indvendinger mod, at medlemslandene handler som aktører på de finansielle markeder, hvis det skønnes nødvendigt for at hindre en fjendtlig overtagelse, siger hun i et interview med avisen.

- Det er meget vigtigt, at man er klar over, at der er en virkelig risiko forbundet med, at virksomheder, som er sårbare, kan blive udsat for en overtagelse.

- Situationen er for øjeblikket sådan, at vi virkelig må arbejde intenst på at at imødegå en sådan udvikling, tilføjer hun.

Vestager har tidligere været med til at lancere finanspolitiske tiltag, der skal hjælpe virksomheder i nød på grund af coronakrisen.

Det er sket efter konsultation med medlemslandene.

Der er tale om en midlertidig ordning, som er hastebehandlet på grund af den aktuelle krise, hvor samfundet i mange medlemslande er lukket ned, og virksomheder lider store tab på daglig basis.

- De økonomiske konsekvenser af Covid19-udbruddet er alvorlige. Vi er nødt til at handle hurtigt for at håndtere følgerne, så godt som vi kan. Og det skal ske koordineret, sagde hun i en skriftlig meddelelse i sidste måned.

/ritzau/Reuters

/ritzau/