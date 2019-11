EU-Parlamentet har med totredjedeles flertal godkendt en ny EU-Kommission.

En ny EU-Kommission kan begynde sit arbejde 1. december, og det vækker glæde hos ledende næstformand i den kommende kommission, Margrethe Vestager.

Onsdag blev den nye EU-Kommission godkendt med totredjedeles flertal af EU-Parlamentet i Strasbourg.

- Det er en meget stærk tilkendegivelse fra parlamentets side.

- Det har været en meget svær proces at nå her til. Så det, at afstemningen er så overbevisende, er meget, meget flot, lyder det fra Margrethe Vestager.

Hun henviser til, at flere kommissærkandidater tidligere er blevet afvist af EU-Parlamentets fagudvalg.

Derfor har flere medlemslande måttet præsentere en ny kandidat.

