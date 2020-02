Det kræver borgernes tillid at udrulle en omfattende brug af kunstig intelligens i Europa, siger Vestager.

EU vil være med til at fremme udviklingen af kunstig intelligens og bruge teknologien meget mere.

Men det kræver, at de europæiske borgere har tillid til teknologien, for at den kan udrulles endnu mere i EU, siger Margrethe Vestager, næstformand i EU-Kommissionen, i en præsentation onsdag.

- Kunstig intelligensteknologi skal være noget, man kan stole på. Vi kan ikke noget med den kunstige intelligens, hvis vi ikke stoler på den og føler, at den hjælper os i vores daglige liv.

- Derfor skal det være baseret på tillid, hvis det skal lykkes, siger hun.

Borgerne skal også sikres, ved at kunstig intelligensteknologi overholder og respekterer EU's regler og værdier.

- De kunstig intelligenssystemer med højrisiko - for eksempel selvkørende biler - skal være godkendt, testet og kontrolleret, ligesom biler, kosmetik og legetøj bliver i dag, siger Margrethe Vestager.

Kunstig intelligens er en computer eller software, der er er i stand til at gøre ting, som kun den menneskelige intelligens hidtil har kunnet.

Det er for eksempel iPhone-assistenten "Siri", som kan svare på spørgsmål.

Det kan også bruges til ansigtsgenkendelse eller til at læse og forstå mønstre i data, som blandt andet kan bruges til at diagnosticere sygdomme.

/ritzau/