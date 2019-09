Den danske EU-kommissær får flere opgaver efter 1. november, bekræfter EU-Kommissionens kommende formand.

EU's kommende kommissionsformand, Ursula von der Leyen, havde en lille overraskelse med, da hun præsenterede den danske EU-kommissær Margrethe Vestagers rolle i den næste EU-Kommission.

Vestager skal ud over en rolle som næstformand med hovedansvar for det digitale område også fortsætte med at håndhæve EU's konkurrenceregler.

Det fortæller Ursula von der Leyen tirsdag på et pressemøde i Bruxelles.

Det digitale område er en af Ursula von der Leyens seks hovedprioriteter for den næste EU-Kommission.

/ritzau/