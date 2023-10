Versailles-slottet, der ligger vest for Paris, er tirsdag blevet evakueret.

Og det bliver lukket ned resten af dagen.

Det fremgår af slottets profil på det sociale medie X.

Slottet er blevet lukket af sikkerhedsmæssige årsager, lyder det.

Den sikkerhedsmæssige årsag bliver ikke uddybet nærmere.

»Vi takker for jeres forståelse,« skriver slottet.

Versailles blev sammen med museet Louvre evakueret lørdag grundet en bombetrussel.

Det skete dagen efter, at en fransk lærer blev knivdræbt i et terrorangreb i den franske by Arras. Tre andre blev hårdt såret.