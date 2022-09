Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det bliver i fremtiden dyrere at købe designerbrandet Versace.

Og det er faktisk ikke på grund af den stigende inflation, der har ramt hårdt i mange brancher – det er … bare fordi.

»Vi har for nylig taget en beslutning om at bringe Versace op på et højere niveau i forhold til, hvad det er i dag,« som direktør John Idol fra Capri Holdings, selskabet bag modemærket, siger ifølge Quartz.

Prisstigningerne kommer også, fordi andre mærker som Chanel, Louis Vuitton, og Bottega Veneta har hævet priserne.

Versace er et relativt nyt modemærke, fra 1978. Foto: Luca Bruno Vis mere Versace er et relativt nyt modemærke, fra 1978. Foto: Luca Bruno

»Vi mener, at vi har det rigtige produkt. Vi oplever den rette efterspørgsel, og vi ved, at mange af vores konkurrenter har betragteligt højere priser end os.«

At et samarbejde mellem Versace og Fendi, kaldet Fendace, tidligere i år blev utroligt populært har også været medvirkende til at gøre prisstigningerne til en realitet.

At genbrug af luksusmærker har været i voldsom vækst i de seneste år ser man hos Capri Holdings også som en indikation af, at forbrugerne er villige til at bruge flere penge på nyt tøj. Fordi det kan gensælges til stadig højere priser.

Ledelsen forventer, at Versace kan næsten fordoble omsætningen til over 14 milliarder kroner om året.