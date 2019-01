»Det er forfærdeligt, at jeg ikke kender dødsårsagen, når jeg skal begrave min far.«

Alex Struncks far døde på et lavprishotel i den egyptiske badeby Hurghada nytårsaftensdag, og siden da har han gjort alt for at få opklaret, hvad der tog livet af 65-årige Verner Strunck. Men uden held. Fredag må familien begrave Verner uden at kende dødsårsagen.

»Jeg har talt med politiet tre gange og med Udenrigsministeriet 17 gange. Jeg har kun fået at vide, at det var en 'naturlig død', men ingen kan komme det nærmere. Alle er venlige, men ingen tager i sidste ende ansvar,« siger Alex Strunck.

Hans far, der var pensioneret fisker, havde et godt helbred, og han mistænker, at det ikke var en naturlig død. Især efter hans fars bedste ven og rejsemakker Leif Kristensen omkom to dage senere, 2. januar. Også på Elysees Dream Beach Hotel.

På internettet har Alex Strunck læst andre turisters advarsler om at bo på hotellet, hvor flere beretter om dårlig hygiejne og ulækre forhold i hotellets restaurant og på værelserne.

Derfor frygter han, at dødsfaldene kan skyldes colibakterier i drikkevand, dårlig mad, eller at nogen ligefrem har puttet noget i deres drinks.

Alex Strunck talte sidste gang med sin far 30. december, dagen inden han døde. Her ønskede de hinanden godt nytår.

»Verner havde haft rigtig dårlig mave i tre dage. Han mente, det var noget, han havde spist. Men derudover var han glad,« siger sønnen.

Nytårsdag fik han beskeden af sin onkel: Verner var død.

Samme dag talte han i telefon med rejsemakkeren Leif Kristensen, der var knust over tabet af sin ven.

»Han var meget ked af det og græd. Vi aftalte, at vi skulle tale sammen, når han kom hjem. Om hvordan min far havde haft det, før han døde,« forklarer Alex Strunck.

Det nåede de aldrig. Dagen efter blev Leif Kristensen fundet død på sit hotelværelse. Han blev 68 år gammel.

Hans ældste datter, Tina Christiansen, har fået oplyst, at hendes far døde af hjertestop. Hun takkede først nej til at få en obduktion, men efter at have hørt Alex Struncks mistanke har hun tænkt, at det ville være godt at få dødsårsagen slået fast, fortæller hun til B.T.

Ligene af de to danske venner fra Esbjerg blev balsameret inden hjemtransporten fra Egypten, hvilket gør det umuligt at finde spor fra eventuel forgiftning.

De to familiers mistanker er blevet forstærket af, at et britisk ægtepar i august 2018 mistede livet på et andet hotel i samme by, Hurghada.

Ægteparret John og Susan Cooper blev fundet omkomne i deres hotelværelse. Her sagde egyptiske myndigheder, at manden var død af hjertestop, og at konen var død på grund af vejrtrækningsproblemer. Etterfølgende undersøgte ægteparrets rejsebureau, Thomas Cook, hotellet og fandt colibakterier.

Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personsager. Men ministeriet oplyser til B.T., at ambassaden i Kairo samt ministeriets Borgerservice har ydet konsulær bistand til de pårørende i de to sager.

Alex Strunck forstår ikke, at dødsårsagen ikke kan opklares nærmere. Uvisheden om farens endeligt kommer til at fylde, når familien fredag kl. 10.30 begraver Verner Strunck ved Treenighedskirken i Esbjerg.

»Man har krav på at få mere at vide, end at dødsfaldet skyldes en naturlig årsag,« siger Alex Strunck.