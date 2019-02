Det skal forbydes at kilde små børn uden deres samtykke, og man skal bede om lov til at vaske sit barns numse.

De to holdninger har de seneste dage skabt voldsom debat om børns rettigheder i Storbritannien. Den første holdning – at det skal være forbudt at kilde børn uden deres samtykke – blev fremført af den verdenskendte komiker Russell Brand.

»Det er et forsøg på at undergrave børns kontrol over deres egen krop og at fjerne deres ret til at have deres intimsfære i fred,« sagde Russell Brand til The Star, og fortsatte:

»Ville du gøre det mod en voksen? Ville du trykke dine stive fingre ind i maven eller armhulen på dem? Selvfølgelig ville du ikke det.«

Bør det være forbudt at kilde små børn, før man har bedt om tilladelse?

Russell Brand afslutter sin svada med at sige, at det bør forbydes at kilde små børn.

Og så begyndte bolden ellers for alvor at rulle i det britiske.

Efter dage med debat om Russell Brands holdning til at kilde, stod hans veninde, Lottie Daley, frem i tv-programmet This Morning.

Her fremførte hun synspunktet, at man også bør bede om lov til at skifte små børns ble.

But should tickling children really be outlawed? And do we really need to seek consent from a child before tickling them? pic.twitter.com/p41snuMv8p — This Morning (@thismorning) February 1, 2019

»Når vi begynder at lære vores børn om kropsanatomi og samtykke, når de bliver lidt ældre, bør vi allerede begynde at forme deres adfærd fra fødslen – eksempelvis ved at lade din baby vide, at nu skifter du hendes ble,« sagde hun, og fortsatte:

»Hun skal vide, at det er hendes krop. Det handler ikke om, at hun siger ja eller nej. Det handler om at opdrage dem ved at gentage det her og sørge for, at man hele tiden sikrer sig, at det er okay med det, man gør.«

Hun mener også, at man skal bede om tilladelse til at vaske sine børn numser.

»Mine døtre er fem og syv. Når jeg skal vaske deres numser, spørger jeg dem: ’er det okay, jeg vasker din numse?'. Og så svarer de ja eller nej.«

Russell Brand har startet en heftig debat i Storbritannien. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Russell Brand har startet en heftig debat i Storbritannien. Foto: TOBY MELVILLE

Hun er enig med Russell Brand i, at man skal advare sine børn, før man kilder dem.

Til det sagde tv-værten Ruth Langsford instinktivt: ’det ville da være synd’.

Og den reaktion stod hun ikke alene med.

Debatten har udløst en storm af vrede reaktioner på sociale medier og startet en hidsig debat, som næppe slutter foreløbigt.