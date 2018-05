Anklagerne mod magtfulde mænd i filmbranchen har været talrige i det forgangne halve år, og den seneste i rækken til at stå for skud er Morgan Freeman.

Den 80-årige Hollywood-legende er af flere kvinder blevet anklaget for igennem årene at have udvist ‘upassende’ opførsel over for dem - blandt andet i form af sleske kommentarer og uønsket berøring.

Freeman selv var hurtigt ude og undskylde, efter CNN torsdag bragte en historie, hvor otte kvinder fortalte om kedelige oplevelser med skuespilleren. Nu har han så udsendt en ny udtalelse, hvor han specificerer, hvad han undskylder for. Det skriver Independent.

»Jeg er knust over, at 80 år af mit liv risikerer at kollapse på et øjeblik efter historierne i torsdags,« indleder han sin udtalelse.

Her forklarer han blandt andet, at han alene har haft til hensigt at komme med muntre kommentarer for at lette stemningen, men at han tydeligvis er blevet misforstået. Han understreger også, at han på ingen måde har udnyttet nogle kvinder.

»Jeg har ikke skabt usikre arbejdsmiljøer. Jeg har ikke overfaldet kvinder. Jeg har ikke tilbudt ansættelser eller forfremmelser i bytte for sex. Enhver påstand om, at jeg har, er falsk.«

Anklagerne mod Morgan Freeman går blandt andet på, at han er kommet med sjofle kommentarer som ‘fjoller du rundt med ældre fyre’, og at han har kommenteret på kvindelige journalisters kroppe - ofte foran rullende kameraer og adskillige tilskuere.

Med den nye udtalelse forsøger Morgan Freeman formentlig at undgå sammenligninger med folk som Kevin Spacey, Louis C.K. og Harvey Weinstein, hvis karrierer formentlig er ødelagt som følge af de sandheder, der er kommet på bordet.

Efter CNN-historien torsdag har den amerikanske forening for filmfolk Screen Actors Guild of America meldt ud, at man overvejer at trække den Lifetime Achievement-pris, Morgan Freeman modtog tidligere i år for sine mange år i branchen, tilbage.

Morgan Freeman med den Lifetime Achievement-pris, han i januar i år modtog fra Screen Actors Guild. Foto: MIKE NELSON Morgan Freeman med den Lifetime Achievement-pris, han i januar i år modtog fra Screen Actors Guild. Foto: MIKE NELSON