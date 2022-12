Lyt til artiklen

Ville du vise hele verden saldoen på din bankkonto?

Mange vil nok mene, at deres privatøkonomi er lige netop det - privat. Men det udfordrer en ny hæveautomat, som er udstillet i Miami, USA.

Der er dog ikke tale om en ny satsning fra bankerne, men udelukkende en kunstinstallation på Art Basel i Miami Beach.

Her har hæveautomaten en skærm, som viser foto og saldo på bankkontoen, når man indsætter sit kreditkort. Og det hele rangeres efter højeste beløb.

Det vil sige, at den person, som har haft det højeste beløb på sin konto, ligger nummer 1. på scorekortet.

Fredag besøgte den verdensberømte DJ og producer Diplo også kunstmessen i Miami. Han skulle også prøve hæveautomaten.

Indtil i går havde en ukendt mand førstepladsen med 21.088.958,80 millioner kroner. Men den har Diplo nu slået. Du kan se videoen nederst i artiklen.

Den 44-årige Thomas Wesley Pentz, som er Diplos borgerlige navn, har på det sociale medie TikTok dokumenteret rekorden på kunstmessen.

Her sætter han sit kort ind og får taget et foto. Og kort efter indtager han førstepladsen og slår rekorden med over 100.000 kroner.

Videoen er siden gået viralt og er set af 2.2 millioner brugere på det sociale medie.

Diplo har en anslået formue på over 350 millioner kroner.

Selve hæveautomaten, som er en kunstinstallation, er blevet solgt. Kunstsamleren forventes at udstille den i offentligheden engang i fremtiden.