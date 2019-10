En eksklusiv udendørs picnic, der lovede deltagerne en bid af den 'elegance' og 'glamour', som præger 'den franske overklasse', endte i et komplet kaos.

Picnic'en var arrangeret i forbindelse med 'Diner en Blanc', som er en verdensomspændende begivenhed, hvor folk klædt i hvidt spiser et måltid i et offentligt rum.

Lokationen bliver først offentliggjort i sidste øjeblik - og tidligere steder inkluderer blandt andet foran Eiffeltårnet i Paris og ved The Royal Exhibition Building i Melbourne, Australien.

Dette års engelske udgave fandt sted fredag og var i år placeret i en park i London. Det skriver News.com.au.

Massive let down at #DinerEnBlanc. Been standing in the cold for ages. Almost 3 hours since the meeting time and still not started pic.twitter.com/6LAfCKvJk4 — Montse (@tjmontse) October 18, 2019

Arrangementet i Battersea Park var dog langt fra en succes.

Flere deltagere har således brokket sig gevaldigt i kølvandet på den eksklusive picnic. Og det er især placeringen samt alt for lang ventetid, der har skabt utilfredshed.

»En time med offentlig transport til et telt på en mudret mark. En ventetid på en time for at komme ind for dernæst at stå i kø for at få dit bord, hvorefter de fortæller, at de er løbet tør for mad og vin«, siger en deltager ved navn Philip Harrison til mediet.

»Under et musikalsk indslag måtte nogle sidde, og nogle måtte stå, fordi der ikke var stole nok. Jeg vil aldrig deltage i endnu en 'Diner en Blanc'. Ikke engang hvis jeg fik penge for det,« fortsætter han.

Også på de sociale medier har begivenheden vakt opsigt. Her raser folk og forlanger deres penge igen.

'Det var en uorganiseret begivenhed, som vi betalte overpris for,' skriver en bruger.

'Bordene var så tætpakket, at man ikke kunne rejse sig fra sin stol,' skriver en anden.

Arrangørerne bag eventet har beklaget 'de små problemer', men har ikke givet yderligere kommentarer.