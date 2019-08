Amazonas hærges af store skovbrande, og det er fatalt for biodiversitet, dyreliv og verdens klimasystemer.

Amazonas, som er verdens største regnskov, står i flammer, og det er en katastrofe. Det slår Bo Øksnebjerg, som er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden i Danmark, fast.

De mange brande i regnskoven har de seneste dage fået stor international opmærksomhed.

Det skete, efter at satellitdata fra Brasiliens Institut for Rumforskning (Inpe) tidligere på ugen viste, at Amazonas har været ramt af et rekordhøjt antal brande i år.

- Hver tiende dyre- og planteart på kloden bor i Amazonas, så det er et af de mest artsrige områder på jorden. Store dele er ikke udforsket endnu, men man anslår, at der er omkring 2,5 millioner forskellige insekter og 16.000 forskellige arter af træer.

- Tabet er enestående stort. Rent biologisk er det en katastrofe, for i forvejen er verdens dyre- og planteliv i knæ. Det her hjælper bestemt ikke på det.

Hvert år bliver dele af Amazonas brændt af for at få jord til landbrug, men i år er antallet rekordhøjt.

Der blev registreret omkring 73.000 skovbrande mellem januar og august, mens der i hele 2018 blev registreret under 40.000 brande, viser tal baseret på satellitovervågning.

/ritzau/