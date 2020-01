Greta Thunberg og andre unge aktivister vil deltage i topmøde i Davos med den økonomiske og politiske elite.

For første gang nogensinde vil en gruppe teenagere sidder med ved bordet under det årlige topmøde i den schweiziske alpeby Davos.

Ved topmødet, der starter tirsdag, deltager mere end 1500 medlemmer af den økonomiske og politiske elite - men altså også en gruppe teenagere fra hele verdenen.

Det oplyser World Economic Forum, der arrangerer topmødet, på sin hjemmeside.

- Planetens fremtid er deres fremtid, så det er vigtigere end nogensinde at give dem en platform for at blive hørt, skriver arrangøren om de unge deltagere.

Ifølge World Economic Forum vil de unge deltagere "give et frisk perspektiv og nå et nyt og yngre publikum".

Fælles for de unge er, at de har engageret sig i samfundet og gjort sig positivt bemærket. 17-årige Ayakha Melithafa fra Cape Town ved at mobilisere støtte til lav-kulstofudvikling i lokalområdet.

19-årige Melati Wijsen fra Bali ved at indføre kampagnen "Farvel til plastikposer", hvilket førte til et forbud på den indonesiske ø mod plastikposer.

De unge deltagere vil optræde i forskellige arrangementer i løbet af topmødets fire dage.

Også den svenske klimaaktivist, 16-årige Greta Thunberg, er blandt de unge deltagere.

Thunberg vil i Davos opfordre til at stoppe investeringer i fossile brændsler. Deltagerne ved topmødet bør også sælge de aktier, de har i kul-, olie- og gasselskaber, mener hun.

I det hele taget forventes det, at klimaet kommer til at fylde en del på topmødet.

Stifter Klaus Schwab opfordrer desuden alle deltagende virksomheder til helt at fjerne deres CO2-aftryk i 2050.

Ikke alle deltagere vil have klima på agendaen, herunder den amerikanske præsident, Donald Trump. Han dukker tirsdag op til topmødet efter et afbud sidste år. Det forventes, at han holder tale klokken 11.30.

Sessioner fra topmødet kan ses på video hjemmefra. I alt vil der være mere end 150 oplæg på mødet, der varer til fredag.

/ritzau/