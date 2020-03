Colosseum, Eiffeltårnet, Louvre, Operahuset i Sydney, Brooklyn Bridge og danske Nyhavn.

Normalt rimer de populære turistmål på store forsamlinger og mennesker i massevis, men i disse dage ligger de nærmest øde hen.

Noget, der bliver helt tydeligt på billederne fra de populære turistmål. Billeder, du kan se i denne artikel.

Årsagen til de mennesketomme gader er coronavirussen, der i den grad har fået tag i verden og i særdeleshed i Europa.

Eiffeltårnet i Paris. Foto: LUDOVIC MARIN Vis mere Eiffeltårnet i Paris. Foto: LUDOVIC MARIN

Colosseum i Rom. Foto: FILIPPO MONTEFORTE Vis mere Colosseum i Rom. Foto: FILIPPO MONTEFORTE

I Frankrig er antallet af døde som konsekvens af coronavirussen steget med 51 procent siden tirsdag, så det samlede tal er på 264 personer. Nyhedsbureauet AFP melder desuden, at mere end 4.000 har modtaget bøde i Frankrig for at bryde det franske udgangsforbud, der blev indført tirsdag ved middagstid.

I italien, der er det land, som lige nu er hårdest ramt, er det tal 2.978.

Onsdag aften lyder tallene fra Danmark, at 129 er indlagte med coronavirus. 24 af dem er på intensiv.

Flere europæiske lande har valgt at indføre udgangsforbud i forsøget på at begrænse smitten. Lande har lukket deres grænser, ligesom EU har lukket sine ydre grænser.

Nyhavn i København Foto: Bax Lindhardt Vis mere Nyhavn i København Foto: Bax Lindhardt

Brooklyn Bridge i New York. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Brooklyn Bridge i New York. Foto: ANGELA WEISS

Mette Frederiksen har fra onsdag indført forbud mod forsamlinger på mere end ti personer, og Dronningen har for første gang i fredstid talt til befolkningen i anden anledning end nytårstalen.

Mette Frederiksen sagde i forbindelse med sit forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer, at man som udgangspunkt skulle blive hjemme for at mindske smitten med coronavirus.

»Det er nu, vi i Danmark skal gøre alt, hvad vi kan for at mindske risikoen for smitte. Jeg kan godt forstå, det er svært for den enkelte at forholde sig til, hvad man helt præcis skal gøre. Mit råd er: Hvis du er i tvivl, så lad vær. Bliv hjemme så ofte du kan. Hvis du kan handle online, så gør det i stedet for at handle ind i butikken.«

Hun sagde også, at regeringen hellere handler for hurtigt end for langsomt, og at der givetvis vil blive begået fejl.

Louvre i Paris. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Louvre i Paris. Foto: CHRISTIAN HARTMANN