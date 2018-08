Det var alt andet end en behagelig ankomst, som den legendariske tv-stjerne, stuntmand og profesionelle skateboarder Bam Margera fik i Colombia natten til mandag.

Her blev den 38-årige Bam Margera, som bedst er kendt fra de populære Jackass-film, angiveligt udsat for et væbnet røveri af sin taxachauffør, da han forlod lufthavnen.

Det fortæller han i en video, som han har delt med sine 1,6 millioner følgere på Instagram.

»Jeg er lige ankommet til Cartagena (kystby i Colombia, red.) alene og tog en tilfældig taxa fra lufthavnen. Jeg kunne ikke spansk, de kunne ikke tale engelsk, så de lavede en oversættelse på deres mobiltelefon, som jeg skulle læse. Her stod der: 'Tøm din pung', mens de tog en pistol frem og viste den til mig,« beretter Bam Margera i videoen.

»Jeg gjorde, som de ville, og gav dem 500 dollars. De lod mig gå. Det var underligt. Velkommen til Colombia,« afslutter han i videoen, som kan ses nedenfor.

Robbed Et opslag delt af Bam Margera (@bam__margera) den 19. Aug, 2018 kl. 8.13 PDT

Af videoen fremgår det ikke, hvorvidt han har anmeldt episoden til politiet.

Selvom Bam Margera i videoen virker chokeret over hændelsen, skal der formodentlig mere til for at skræmme den erfarne stuntmand. Han har opnået en stor del af sin berømmelse på blandt andet at medvirke i MTV-sucessen Jackass, der blev et verdensberømt fænomen i starten af 00'erne. Den kontroversielle tv-serie, hvor hovedpersonerne, med Bam Margera iblandt, udfører farlige og vovede stunts, blev med tiden så populær, at holdet bag Jackass også lavede hele fem film i perioden 2002- 2011. I sin ofte skandaleramte karriere har Bam Margera også ageret musiker og karakter i Playstation-spillet 'Tony Hawk Pro Skater'.

Bam Margera er i øjeblikket i Colombia, hvor han deltager i et event med kollegaer fra skateboard-verdenen.