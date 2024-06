Populært norsk turistområde er stadig i fare for at blive lukket denne sommer.

Og det kan vise sig at blive dyrt for de lokale erhvervsdrivende – og besværligt for turisterne, skriver norske Dagbladet.

Der er tale om den berømte turistvej Trollstigen, som strækker sig af en stribe hårnålesving mellem adskillige fjelde, blandt andet Dronningen, Kongen og Bispen, og henover en 239 meter høj bro.

Trollstigen har sit højeste punkt cirka 850 meter over havets overflade.

Området er et af de mest populære for turister og besøges årligt af flere hundredtusinder gæster, skriver avisen, men nu er der fare for, at vejen vil blive lukket hele sommeren.

Det skyldes, at der er sket en række sten- og jordskred i området.

Og derfor er området, som normalt hvert år bliver åbnet for offentligheden i begyndelsen af maj, fortsat lukket af torsdag.

De lokale vejmyndigheder fra Møre og Romsdal havde overvejet at holde vejen lukket igennem hele turistsæsonen.

Men på et møde torsdag er det foreløbigt blevet besluttet at åbne for Trollstigens sommersæson fredag.

Men det bliver med strenge restriktioner. På de mest udsatte steder vil der kun være trafik i én retning ad gangen.

Og samtidig forbeholder man sig ret til at lukke området med kort varsel.