Et besøg på den verdensberømte Maya Beach i Thailand står formentlig højt på mange turisters ønskeliste. Men nu er det i en begrænset periode slut. Stranden, der blev gjort kendt i Leonardo DiCaprio-filmen 'The Beach', bliver lukket ned midlertidigt af de thailandske myndigheder.

Det skriver flere internationale medier, herunder New York Times og nyhedsbureauet AP.

Maya Beach, der ligger på øen Ko Phip Phi Leh i Phi Phi-øgruppen, blev verdenskendt, da den optrådte i filmen 'The Beach' med Leonardo DiCaprio i hovedrollen. Siden er tusindvis og atter tusindvis af turister strømmet til øen dagligt for at nyde den lækre strand, indtage den flytte udsigt og dykke blandt de spektakulære koralrev.

Men netop sidstnævnte koralrev har ifølge det thailandske myndigheder lidt under de tusindvis turisters besøg. Og derfor indfører myndighederne nu et årligt fire-måneder langt stop for turiststrømmen til Maya Beach.

»Det er som om, nogen har arbejdet på stedet i årtier og aldrig er stoppet. Stedet er træt og udkørt, og al skønheden er borte. Vi har brug for en timeout til stranden,« siger marineforsker Thon Thamrongnawasawat til AP.

Stadig håb

Maya Beach er ikke den første strand i Thailand, der bliver lukket ned, så naturen har tid til at komme sig oven på en massiv strøm af turister. Blandt andet er Koh Yung, som også er en del af Phi Phi-øerne, og Koh Tachai, der ligger Andamanhavet, for tiden lukket ned for turister - og har været det siden 2016. Og det har virket.

Derfor er håbet i forhold til at redde koralrevet og dyrelivet på Kho Phi Phi Leh og Maya Beach fortsat i live:

»Hvis du spørger mig, om det er for sent at redde vores øer, så er svaret nej. Men vi bliver nødt til at gøre noget i dag,« siger Thanya Netithammakum, der er chef for de thailandske nationalparker, til nyhedsbureauet.

Når Maya Beach åbner til efteråret, er det besluttet, at der vil være en grænse for, hvor mange turister der må besøge stedet dagligt. Før kom op mod 4.000 turister dagligt. Det tal reguleres i fremtiden til 2.000. Samtidig bliver det forbudt for de ankomne både at kaste anker. I stedet skal de fortøjes til flydende moler.