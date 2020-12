I TV-programmet 'Portrait Artist of the Year' (Sky TV) kom den 58-årige britiske komiker Eddie Izzard i weekenden med en stor nyhed.

Fremover vil stjernen fra film som 'Oceans 11' og 'Oceans 12' gerne tiltales med stedordene 'hun' og 'hende'.

»Jeg har været i det, jeg kalder kvindetilstand (girl mode) i noget tid. Det her er en lille overgangsperiode (transition). Når jeg er i 'drengetilstand', kan I tiltale mig som 'komedie legende' eller 'hey, du der',« siger Eddie Izzard, der siden starten af 80erne har være meget åben omkring sin 'flydende kønsidentitet'.

»Jeg har været i mandetilstand og jeg har været i kvindetilstand. Jeg består af lige dele kvinde og mand,« sagde Eddie Izzard i sit komedieshow 'Dressed to Kill' fra 1999.

Før: Eddie Izzard i det, han selv kalder 'mande-mode'. Foto: Tolga AKMEN - AFP

Eddie Izzard i dét, hun selv kalder 'kvinde-mode'. Foto: Oli SCARFF - AFP

Over hele verden er Eddie Izzard kendt for sin sylespidse komedie. Han arbejder sideløbende for adskillige menneskeretsorganisationer. Og for at skabe opmærksomhed omkring sit velgørende arbejde har Izzard løbet næsten 100 maratonløb. Og hun har netop annonceret yderligere tyve maratonløb.

»Eddie Izzard er én af de modigste kvinder, jeg kender,« skrev en fan i går på twitter.

Og på samtlige sociale medier høstede Eddie Izzard ros for sin beslutning on nu at identificere sig som kvinde.

Og der var også ros fra skuespillerkollega Elliot Page, der for blot to uger siden annoncerede, at han i stedet for Ellen Page fremover ville kaldes 'Elliot Page'. Og i stedet for de kvindelige stedord 'hun' og 'hende' ønsker at blive tiltalt 'han' og 'ham'.

At dømme ud fra dette nye foto har komiker, skuespiller, menneskerettighedsforekæmper og transaktivist, Eddie Izzard ogå modtaget behandling med kvindelige kønshormoner. Foto: Gints Ivuskans AFP

'Det er en stor tid for transkønnede over hele jorden,' skriver Elliot Page i forbindelse med Eddie Izzards 'transition'.