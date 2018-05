Den amerikanske skuespiller Kristen Stewart lavede en noget opsigtsvækkende protest på den røde løber til den populære Cannes Film Festival mandag.

Efter den kendte skuespiller havde poseret i sin sølvfarvede kjole og sine sorte sko foran alverdens fotografer, gjorde hun nemlig en overraskende ting.

Kristen Stewart tog sine højhælede sko af og gik resten af den røde løber i bare føder.

Og det var ment som en protest mod politikken til Cannes Film Festival om, at kvinder kun må gå i højhælede sko på den røde løber.

»Ting skal ændres med det samme. Det er bare sådan, at man ikke skal bede mig gøre noget, som du ikke vil bede en mand om at gøre,« sagde Kristen Stewart sidste år ved Cannes Film Festival ifølge magasinet Marie Claire.

Red carpet at #Cannes or not, sometimes the heels have just gotta go.

Efter sit stunt var der mange på Twitter, der bakkede op om skuespilleren.

This "no flats - only heels" rule is absolutely ridiculous. — Ava (@cafeetchailatte) 14. maj 2018

I’d take mine off too,wearing them ALL DAY kills your feet. Why is @Festival_Cannes so difficult with this “no-flats” rule?



Kristen Stewart Goes Barefoot at Cannes - KStew Rebels Against Cannes Film Festival's High Heels-Only Rule https://t.co/IsSCXBaUPE — Paramore RK Life (@ParamoreRKLife) 14. maj 2018

Foto: ALBERTO PIZZOLI

Foto: ALBERTO PIZZOLI

Foto: Eric Gaillard