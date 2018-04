Den kendte amerikanske countrysangerinde Carrie Underwood, der i november var ude for et alvorligt uheld, som kostede hende 50 sting i ansigtet, viser nu for første gang sit fulde ansigt frem for offentligheden.

Det sker i et billede på hendes Instagram-profil, hvor hun står på en scene i t-shirt og jeans under en øve-session med sit band. Til billedet skriver sangerinden:

’Har savnet disse gutter’.

Missed these guys. #bandrehearsals Et opslag delt af Carrie Underwood (@carrieunderwood) den 6. Apr, 2018 kl. 8.04 PDT

Carrie Underwood faldt i sit hjem i Tennesse tilbage i november. I første omgang lød meldingen blot, at hun havde brækket sit håndled, men det var tilsyneladende ikke de eneste skader, som den 35-årige sangerinden pådrog sig.

Hun slog nemlig også sit ansigt så groft, at hun fik 50 sting på hospitalet.

’Jeg vil spare jer for de grusomme detaljer, men da jeg var færdig på operationsbordet, sagde lægerne til Mike (Carrie Underwoods mand, red.), at de havde syet mig med mellem 40 og 50 sting. Her er vi så syv uger senere, og selvom jeg har de bedste folk til at hjælpe mig, er jeg stadig ved at hele, og jeg ligner ikke helt mig selv,' skriver Carrie Underwood i et brev, der er sendt ud til hendes fanklub.

Carrie Underwood lagde også et billede ud på sin Instagram-profil tidligere på ugen, men her viste hun kun den halvdel af ansigtet, som ikke var påvirket af faldet.

Sangerinden afslørede tidligere i år, at ansigtsskaden formegentlig vil gøre, at hun aldrig kommer til at ligne sig selv igen.