Guitarproducenten Gibson Brands er i store økonomiske problemer og søger nu derfor om reorganisering.

Nashville. Gibson Brands, der har produceret guitarer til Elvis Presley, Led Zeppelins Jimmy Page, Keith Richards fra The Rolling Stones og Slash fra Guns N' Roses, har tirsdag indgivet konkursbegæring ved en domstol i Delaware i USA.

Det sker under det såkaldte chapter 11-afsnit i USA's vedtagelser om konkurser.

Afsnittet omhandler et selskabs ret til at søge reorganisering, når der er opstået økonomiske problemer.

Således kan Gibsons långivere veksle gæld for ejerskab i det reorganiserede selskab.

Den ikoniske guitarproducent, der er baseret i Nashville, udvidede i 2014 ved at overtage en del af det hollandske Philips' division for forbrugerelektronik for 135 millioner dollar.

Men satsningen har vist sig utilstrækkelig. Salget i udlandet har været kraftigt faldende, og Gibson står tilbage med en gæld på 500 millioner dollar - godt tre milliarder kroner.

I en erklæring oplyser Gibson Brands, at producentens udenlandske division for forbrugerelektronik vil blive afviklet, sådan at Gibson kan fokusere på sine kerneprodukter, der er guitarer og lyd.

- Denne proces vil være stort set usynlig for vores kunder, som alle fortsat kan stole på, at Gibson leverer uovertrufne produkter og kundeservice, udtaler direktør Henry Juszkiewicz i en pressemeddelelse.

Han overtog Gibson i 1986.

Gibson, der blev grundlagt i 1894, fremstiller sine elektriske guitarer på fabrikker i Nashville og Memphis, Tennessee, og sine akustiske guitarer i Bozeman, Montana.

Producenten sælger flere end 170.000 guitarer om året i flere end 80 lande.

Men Gibsons nyere modeller har slet ikke slået an, som tilfældet var i 1950'erne, da Gibson lancerede sin Les Paul-model. Opkaldt efter en af de mest populære musikere i de år.

/ritzau/Reuters