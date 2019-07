En kontrovers mellem den amerikanske rapper A$AP Rocky og to ukendte mænd endte i håndgemæng midt på gaden i Stockholm.

Det viser en video af rapperen, hvor han kaster med sin modstander, som hvis han var en kludedukke.

Hændelsen er ikke blevet bekræftet af svensk politi, men ifølge det amerikanske medie TMZ, som har talt med flere unavngivne vidner, startede optrinnet som et skænderi.

To personer skulle angiveligt have indledt et skænderi med rapperen, da han ifølge de to havde ødelagt et par høretelefoner tidligere på aftenen.

De to personer blev tilsyneladende ved med at følge efter rapperen og truede med at ringe til politiet, hvis ikke rapperen ville erstatte høretelefonerne.

Forfølgelsen skulle angiveligt være blevet for meget for A$AP Rocky, som truede med at give mændene bank, hvis de blev ved med at følge efter ham.

Ifølge TMZ afbrød en kvinde på dette tidspunkt skænderiet og beskyldte en af de to mænd for at have taget hende på bagdelen tidligere på aftenen.

Det fik angiveligt bægeret til at flyde over, og rapperen angreb den ene af de to mænd og smed ham ned på fortovet, som var han en kludedukke. Det er denne sekvens, der er fanget på video.

Angiveligt skulle flere personer, som var på rapperens side, have blandet sig i slagsmålet, inden gruppen tog benene på nakken.