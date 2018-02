Det går ikke uset hen, hvis man prøver at gøre grin med selveste Donald Trump.

Det må det verdenskendte Guggenheim-museum sande, efter de tilbød den amerikanske præsident et toilet af guld, da han forsøgte at låne et Van Gogh-maleri af museet.

Det skriver Huffington Post.

Sagen startede, da Donald Trumps stab i september sidste år bad Solomon R. Guggenheim-museet udlåne et Van Gogh-maleri til udsmykning af Det Hvide Hus. Det er normal kutyme, men museet afviste og tilbød i stedet, at præsidenten kunne låne kunstværket 'America'.

'America' er kreeret af den italienske kunstner Maurizio Cattelan og forestiller et guldtoilet af 18-karat guld.

Foto: WILLIAM EDWARDS Foto: WILLIAM EDWARDS

'Kunstneren er parat til at udlåne værket 'America' på lang sigt til Det Hvide Hus. Det er selvfølgelig ekstremt værdifuldt og noget skrøbeligt, men vi vil give instruktioner til installation og vedligeholdelse,' skrev Guggenheims chefkurator, Nancy Spector, som svar til Det Hvide Hus' forespørgsel.

Problemet er dog, at Maurizio Cattelan tidligere har udtalt sig kritisk om Donald Trump, og at værket 'America' kritiserer overfloden i den velhavende del af den amerikanske befolkning.

Først nu har mailkorrespondancen mellem Trumps stab og Guggenheim-museet set dagens lys, og det har kastet kritiske røster af sig fra tilhængere af den amerikanske præsident.

Mange mener nemlig, at museets tilbud er respektløst og fornærmende, hvilket nu har fået dem til at skyde med skarpt mod det verdenskendte museum. Ammunitionen er dårlige anmeldelser på ratingsiden Yelp og Facebook, og dem er der derfor kommet et hav af de sidste dage.

Tager man et kig på museets Facebook-side, kan man se, at der er intet mindre end 25.000 anmeldelser, hvor der er blevet givet én stjerne. Til sammenligning findes der kun omkring 500 anmeldelser, hvor der er blevet givet enten to, tre eller fire stjerner.

Og når man ser nærmere på de mange kritiske anmeldelser, står det helt klart, at 'toiletgate' - som sagen kaldes på de sociale medier - er skyld i det pludselige had mod museet. Eksempelvis skriver Facebook-brugeren Melissa Banks Hapner i sin et-stjernes anmeldelse:

'Pinligt. Ingen præsident for hvilket som helst parti skal blive disrespekteres. Det her museum var på min bucketlist.... men IKKE MERE. Skamfuldt.'