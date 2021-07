Ved første øjekast er ændringerne måske ikke umiddelbart til at få øje på. Men de er der.

Og af lige præcis af den grund er BBC nu havnet i stormvejr på grund af tv-stationens nye logo.

Ifølge Metro mener kritikerne, at det nye logo ser fuldstændigt ud som det gamle, og på sociale medier er dommen hård:

'Jeg kunne have gjort det, og det ville have kostet dem en Kitkat.'

'BBC-logoet er en joke og spild af skattepenge.'

'Bøj hovederne i skam.'

Kritikken går ikke mindst på, at redesignet ifølge The Sun har kostet 'titusindvis af pund'. Det vil sige flere hundredtusinder kroner.

Øverst ses det gamle logo, nederst ses det nye logo. Vis mere Øverst ses det gamle logo, nederst ses det nye logo.

Og der er da også – når man kigger godt efter – to klare forskelle på det nye og gamle logo. Først og fremmest er skrifttypen ny: Fra Gill Sans til BBC Reith. Dernæst er mellemrummet mellem de firkantede kasser blevet større.

En talsmand for BBC har sagt:

»Vi bruger simpelthen vores egen font, som vi selv har rettighederne over. Og det ville være forkert at sige, at designet har kostet et betydeligt beløb.«

Hos Creative Bloq fremhæver skribenten Daniel Piper desuden i et blogindlæg, at ændringen i virkeligheden kan ende med at spare BBC penge, da tv-stationen nu bruger sin egen skrifttype og dermed ikke skal betale for at få lov at bruge Gill Sans-skrifttypen.

Indtil videre er det nye logo ikke rullet ud over alle BBC-platforme. Siden februar det kun været brugt på streamingtjenester, mens det i løbet af efteråret bliver logoet sandsynligvis taget i brug overalt.