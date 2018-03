Legetøjsgiganten Toys ”R” Us er i kæmpe problemer.

Det betyder, at kæden er nødt til at lukke 100 butikker og fyre 3000 ansatte i Storbritannien. Faktisk forlader Toys ”R” Us hele markedet på den britiske ø.

Den amerikanske kæde gik i 2017 i betalingsstandsning og konkursbeskyttelse, og siden der har ledelsen arbejdet på at finde ud af fremtiden for kæden, og hvad der kunne reddes.

Og intet kunne tilsyneladende reddes for den britiske del af legetøjskæden. Derfor bliver alle 100 butikker lukket, og alle 3000 ansatte mister jobbet, skriver erhvervsmediet Bloomberg.

Over hele kloden har Toys ”R” Us mere end 64.000 ansatte, men alligevel har kæden ikke formået at stoppe forbrugerne i at vende sig over mod internethandlen.

Toys ”R” Us har en enorm gæld på hele 30 milliarder kroner, der blev optaget, da kapitalfonde i 2005 købte selskabet.

Toys ”R” Us solgte i 2016 legetøj for cirka 71,5 milliarder kroner. Alligevel endte regnskabet med at vise et underskud på 1,35 milliarder kroner, primært på grund af renteudgifter til gælden på 2,8 milliarder kroner.

Regnskabet for 2017 blev ikke bedre. I tredje kvartal af året havde kæden tabt 3,7 milliarder kroner.

Sammenlagt har Toys ”R” Us ikke givet overskud siden 2013.

Toys ”R” Us er i Danmark ejet af Top-Toy. I 2017 sagde man her, at konkursen ikke forventes at røre butikker i Danmark.

»På den korte bane vurderer vi ikke, at det har konsekvenser for vores forretning.«

»Brandet står stærkt i Norden, og vores relation er alene en licensaftale. Så vi føler os faktisk relativt isoleret fra denne situation,« sagde administrerende direktør for Top-Toy Søren Torp til Ritzau.

Top-Toy har 60 butikker over hele Norden.