Konsekvensen af en stor gæld og et kæmpe underskud, resulterer i, at den verdenskendte legetøjskæde 'Toys R Us', må lukke mange butikker verden over. Og nu melder kæden ud, at det også kommer til at gå ud over deres 800 butikker i USA.

Den amerikanske legetøjskæde 'Toys R Us' er i massive problemer, og har derfor valgt at lukke - eller sælge, alle sine 800 butikker i USA. Det påvirker 33.000 ansatte.

Det oplyser Washington Post.

Over hele verden har Toys ”R” Us mere end 64.000 ansatte, og det betyder med andre ord, at over halvdelen af de ansattes job umiddelbart ser ud til at være i fare.

Legetøjskæden har kæmpet med underskud og har deraf en gæld, der lyder på svimlende 48 milliarder kroner mod aktiver på 39 milliarder kroner.

Onsdag meddelte virksomheden, at de også har valgt at lukke alle sine 100 butikker i Storbritannien, hvilket efterlader 3.000 mennesker uden job.

En af de største grunde til det store underskud er, at Toys R Us ikke har været i stand til at følge med sine konkurrenter på online-markedet, som er vokset eksplosivt de senere år.