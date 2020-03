Coronavirussen forsætter med at tage menneskeliv på stribe i hele verden.

Og nu har den frygtede virus kostede den verdenskendte kok Floyd Cardoz livet. Han blev 59 år.

Det skriver CNN.

Floyd Cardoz blev testet positiv for coronavirus 18. marts. Han var selv taget på hospitalet dagen inden, fordi han havde det dårligt.

Sincere apologies everyone. I am sorry for causing undue panic around my earlier post. I was feeling feverish and hence as a precautionary measure, admitted myself into hospital in New York. I was hugely anxious about my state of health and my post was highly irresponsible causing panic in several quarters. I returned to New York on March 8th via Frankfurt

Den 59-årige kok er blandt andet kendt for at have deltaget i tv-programmet 'Top Chef Masters'.

Programmet handler om, at 24 verdenskendte kokke dyster mod hinanden. Floyd Cardoz endte med at vinde sæsonen, han deltog i.

Floyd Cardoz er født og opvokset i Indien. Han har restauranter i både Mumbai og New York.

Flere kollegaer har reageret på den verdenskendte koks død. Blandt andet Madhur Jaffrey:

We have been working with @nayakgirish for the past 2 years. We are excited to be bringing our 3 1/2 year secret project to life. @bombaysweetshop has challenged us and made us eat so many sweets, glad I won't be tasting the 100's of renditions of all the versions and creations.

»Jeg er meget chokeret og trist,« skriver tv-kokken.

59-årige Floyd Cardoz står ligeledes bag bøgerne 'One Spice, Two Spice: American Food, Indian Flavors' fra 2006 og 'Floyd Cardoz: Flavorwalla: Big Flavor. Bold Spices. A New Way to Cook the Foods You Love' fra 2016.

Floyd Cardoz var netop hjemvendt fra Indien, da han blev syg. Her havde han været med til at optage Netflix-serien 'Ugly Delicious'.

Kokken efterlader sig sin mor, kone og to børn.