Disney har planer om at droppe engangsplastik - herunder plastiksugerør.

Disney er ikke de første til at stoppe produceringen af plastiksugerør. I juni annoncerede McDonald's også, at de vil stoppe med at producere plastiksugerør, og i stedet producere pap-sugerør i Storbritannien.

I juli fulgte kaffekæden Starbucks efter.

Hver dag smider amerikanerne 500 millioner plastiksugerør ud - det vil sige, at den gennemsnitlige amerikaner i løbet af et liv bruger over 35.000. Ved at Disney stopper produceringen af plastiksugerør, vil man reducere produktionen med 170 millioner sugerør, skriver CNN.

Flere aktivister har arbejdet for at reducere mængden sugerør for at skåne miljøet. Der kom især meget fokus på lige netop sugerør, efter en video i 2015 gik viralt af en havskildpadde, der havde et sugerør siddende fast i næseboret.

Også herhjemme har Føtex valgt at fjerne alt engangsservice af plastik fra hylderne, som det første supermarked i Danmark. I stedet vil kæden sælge bestik, glas, sugerør og tallerkener lavet af bæredygtige, nedbrydelige materialer.