Machu Picchu midt ude i junglen er en af Perus største turistmagneter. Men fremover bliver det sværere for turister at opleve den enestående inka-by, som er meget velbevaret, fordi de spanske erobrere aldrig fandt den.

Med virkning fra 1. januar har myndighederne i det sydamerikanske land valgt at regulere adgangen til Machu Picchu i et forsøg på at undgå overturisme og nedslidning af den unikke ruin i Andesbjergene.

Hidtil har der været to daglige adgange til Machu Picchu, men langt de fleste turister foretrak at komme tidligt om morgenen for at få så mange timer som muligt til at opleve stedet.

Men det har ført til at Machu Picchu har haft op mod dobbelt så mange besøgende ad gangen, som Unesco anbefaler, og derfor strammes reglerne nu op.

Nu skal alle turister booke tidsspecifikke besøg - og hvis man kommer mere end en time for sent, mister man retten til at komme ind.

Besøgets maksimale længde er også begrænset fra seks en halv time til nu fire timer.

Adgangsbilletten koster dog stadig det samme: 152 peruvianske soles for voksne. Det svarer til 295 kroner.

I bestræbelserne på at få spredt turisterne ud over hele dagen og undgå nedslidning, giver de peruvianske myndigheder en gulerod til dem, der vælger at besøge Machu Piccchu lidt senere på dagen.

Oversigtsbillede af Machu Picchu i Peru, Sydamerika. Vis mere Oversigtsbillede af Machu Picchu i Peru, Sydamerika.

Kommer man mellem 9 og 12, får man gratis adgang til Manuel Chavez Ballon-museet ved Machu Picchu.

Turister, der booker tid efter klokken 12 lokkes med gratis adgang til Raqch'i-ruinen, som også stammer fra inka-tiden.

Billetter til Machu Picchu kan kun købes via den verdensberømte turistattraktions hjemmeside, en godkendt tour-operatør eller Machu Piccchus kontor i storbyen Cusco.

Machu Picchu er på Unescos verdensarvsliste, men lider under sin egen popularitet. Antallet af besøgende nåede i 2017 op på 5.000 om dagen i højsæsonen - det dobbelte af, hvad Unesco anbefaler.