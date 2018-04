Torsdag den 26. april 2018, er dagen hvor den verdensbrømte Philippinske ø Boracay lukker og slukker. I første omgang for en seks måneders periode.

Præsident Rodrigo Duterte har beordret øen lukket for turister fra torsdag. Årsag: Den lille ø er blevet en sump af affald. Det skriver channelnewsasia.

'Demonstrerende' i et 'slagsmål' med politifolk på stranden i Boracay. Foto: NOEL CELIS 'Demonstrerende' i et 'slagsmål' med politifolk på stranden i Boracay. Foto: NOEL CELIS

Politiet forberedte sig på begivenheden ved - iført kampuniformer - at øve sig i en 'kamp' mod folk der spillede rollen som protesterende.

»Jeg blev skræmt over at se så mange soldater og politifolk,« sagde Dory Gaitano, en lokal indbygger, til nyhedsbureauet AFP.

»Jeg trode kun de ville ødelægge forretninger, der lavede ulovligheder. Hvorfor er der så mange soldater?«

Philippinske arbejdere igang med at destruere resorten West Cove, dagen før Baracay bliver lukket for turister. Foto: ERIK DE CASTRO Philippinske arbejdere igang med at destruere resorten West Cove, dagen før Baracay bliver lukket for turister. Foto: ERIK DE CASTRO

Samtidig var der gang i et forsøg på at få den Philippinske højesteret til at stoppe lukningen.

»Hvis Boracay bliver lukket for turister, så mister mange mennesker deres indkomst. De vil ikke længere kunne brødføde deres familier.«

Den var tidligere kendt som juvelen blandt Philippinernes turiststeder med dens verdensberømte, hvide sandstande.

Men takket være en ukontrolleret turisme er det tidligere paradis nu kun en skygge af sig selv.

Den 45-årige Gina Galan samler flasker på dette sted, hvor affald fra Boracay bliver opbevaret. Foto: NOEL CELIS Den 45-årige Gina Galan samler flasker på dette sted, hvor affald fra Boracay bliver opbevaret. Foto: NOEL CELIS

Omkring to millioner turister bragte ca. seks milliarder kroner til øen.

Præsident Duterte har lovet, at han vil give 240 millioner kroner til at hjælpe de lokale gennem de seks måneder, men ifølge de lokale har de endnu ikke set en krone.