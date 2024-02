De fleste kender scenen. Bill Murray vågner igen og igen klokken 6.00 på den samme morgen til tonerne af sangen 'I got you babe'.

Dernæst går hans karakter ud og rapporterer om murmeldyret Punxsutawney Phil, der kommer med en prognose omkring forårsvejret. Og så forsøger han igen og igen desperat at blive kæreste med Andie MacDowell.

Det er naturligvis plottet i filmen 'Groundhog Day' eller 'En ny dag truer', som er ren fiktion.

Men Punxsutawney Phil findes faktisk i virkeligheden.

Og tidligt fredag morgen blev han vækket fra sin søvn i Gobbler's Knob i det vestlige Philadelphia, rapporterer blandt andre NY Post.

Punxsutawney Phil kunne angiveligt ikke se sin egen skygge, og det betød ifølge den 132 år gamle tradition, at murmeldyret dermed forudsagde, at kulden og snevejret snart er overstået i området.

Alternativet havde været, at man i stedet kunne have set frem til yderligere seks ugers vinter.

NY Post konstaterer imidlertid tørt, at man formentlig ikke skal finde badetøjet frem endnu.

Punxsutawney Phil har nemlig blot ramt rigtigt tre gange i det seneste årti. Sidste gang var 2020.

Og går man 100 år tilbage, har dyret kun ramt rigtigt i 40 procent af tilfældene.

Så man behøver givetvis ikke ryste i bukserne af skræk hos DMI over udsigten til en rival.

På trods af den ganske elendige track record var der altså igen i år stor opmærksomhed omkring den gamle tradition.

Flere end 20.000 mennesker var mødt op tidligt om morgenen for at se vækningen af murmeldyret.

Traditionen daterer sig tilbage til 1886. Det var her, begivenheden for første gang blev omtalt i en lokal avis.

Man mener, at det var tyske indvandrere, som bragte traditionen med sig.

Oprindeligt brugte man et pindsvin, men da de ikke findes i Nordamerika, måtte man ty til et lignende dyr, som går i vinterdvale. Og så faldt valget på et murmeldyr.