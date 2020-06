Rafiki, der var en af Ugandas mest kendte bjerggorillaer, er blevet dræbt.

Fire mænd er blevet arresteret.

Det skriver Mirror.

Gorillaen er blevet dræbt med spyd i Bwindis uigennemtrængelige nationalpark, ifølge myndighederne.

Rafiki døde efter, at spydet havde trængt ind i hans indre organer.

De fire anholdte mænd står til en livstidsdom eller en bøde på 5,4 millioner dollars svarende til 35,87 millioner kroner, hvis de bliver fundet skyldige i at have dræbt en truet dyreart.

Uganda Wildlife Authority beskriver Rafikis død som et 'meget stort tab', da der findes lidt over 1.000 bjerggorillaer.

Rafiki, som antages at have været 25 år, var leder af en gruppe på 17 bjerggorillaer.

Bashir Hangi fra Uganda Wildlife Authority fortæller til BBC, at 'Rafikis død forlader gruppen ustabil, og der er mulighed for, at den kan gå i opløsning'.

Rafikis lig blev fundet den 2. juni en dag efter, at han blev meldt savnet.

En mistænkt blev sporet i en nærliggende landsby, og personen havde jagtudstyr på sig.

Manden skulle have indrømmet, at have dræbt Rafiki sammen med de tre andre anholdte, men han mener, at det skete i selvforsvar, da de blev angrebet af bjerggorillaen.